Hallitus on tänään torstaina päättänyt uusista ravintolarajoituksista kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Uudet rajoitukset astuvat voimaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 24.

Leviämisvaiheen alueilla anniskelu loppuu kello 22 ja ravintolat suljetaan kello 23. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa sisä- ja ulkotiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Ravintolan kaikilla asiakkailla tulee sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Leviämisvaiheen rajoitukset koskevat Varsinais-Suomea, Pirkanmaata, Kymenlaaksoa sekä pääkaupunkiseutua eli Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista. Muualla Uudellamaalla ovat voimassa kiihtymisvaiheen rajoitukset.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelun pitää päättyä kello 24 ja ravintoloiden on suljettava ovensa kello 1. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Sisätiloissa jokaisella asiakkaalla tulee olla oma istumapaikka pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Ulkotiloja koskevat asiakaspaikkojen rajoitukset eivät koske kiihtymisvaiheen alueita.

Kiihtymisvaiheeseen kuuluvat Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kainuu sekä Uusimaa pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta.

Ahvenanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Savon ja Lapin maakuntiin ei aseteta erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Poikkeuksena on Ahvenanmaa, jossa anniskelu on sallittu vain kello 7 ja 24 välisenä aikana. Ravintolat saavat olla auki aamuviidestä yhteen yöllä.

Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eikä noutoruoan myymistä asiakkaille. Ne eivät kosketa myöskään Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevia vesi- tai ilma-aluksia eivätkä huoltoasemien yhteydessä toimivia ravintoloita.

12–15-vuotiaiden rokotukset alkavat

Uusien ravintolarajoitusten lisäksi hallitus on päättänyt aloittaa 12–15 -vuotiaiden rokottamisen. Muutos astuu voimaan ensi maanantaina 9. elokuuta.

Lapsille ja nuorille tarjotaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta. Se on tällä hetkellä ainoa Suomessa käytössä oleva koronarokote, jolla on myyntilupa 12 ikävuodesta ylöspäin.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan.

Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.

Artikkelia muokattu 5.8.2021 kello 14.38: Poistettu STM:n tiedotteessa ollut virheellinen tieto kiihtymisvaiheen rajoituksista.