Mihin nyt kannattaa sijoittaa, ja miten sijoitussuunnitelma tehdään? Näitä kysymyksiä pohtii tämän viikon Markkinaraati. Talouselämän päätoimittajan Jussi Kärjen juontamassa lähetyksessä keskustelemassa ovat Ghost Investorin sijoituskouluttaja Sven-Eric Holmström, LähiTapiolan varainhoitaja Maria Östergård Käld ja Aktian varainhoidonjohtaja Perttu Purhonen.

Tilanne markkinoilla on hankala, ja taantumaa kohti mennään, mutta Holmströmin mukaan myös tällä hetkellä kiinnostavia sijoituskohteita löytyy.

”Uskoisin, että vuoden päästä pörssikurssit ovat korkeammalla kuin tällä hetkellä, joten kohti hyviä tuottoja, mutta vaikean kautta.”

Östergård Käld toteaa, ettei ole oikeita vastauksia siihen, mihin nyt kannattaa sijoittaa. Vastaus riippuu pitkälti siitä, mitä kukin sijoittamisella tavoittelee.

Purhonen puolestaan laittaisi nyt rahansa hajautettuun riskisalkkuun sekä korkosijoittamiseen.

Helsingin pörssin yleisindeksi on tullut tänä vuonna alaspäin, mutta historiallisesti ei vielä olla kovin alhaalla. Holmström toteaa, että aina on sekä oikea että väärä aika sijoittaa.

”Suosin aikahajauttamista, joten aina on hyvä aika ostaa osakkeita. Otat jonkun budjetin, ja monessako erässä laitetaan kiinni.”

Östergård Käld muistuttaa, että joulukuussa on vielä mielenkiintoisia päiviä tulossa. 13.12. julkistetaan Yhdysvaltojen tuoreimmat inflaatioluvut, mikä on tärkeä indikaattori.

Purhonen kertoo sijoitussuunnitelmansa koostuvan kahdesta portfolioista, ydinsijoitussalkusta ja toisesta, opportunistisemmasta salkusta.

Markkinaraadissa ruoditaan myös sitä, miten 100 000 euroa kannattaisi juuri nyt sijoittaa. Mukana keskustelemassa ovat Ghost Investorin sijoituskouluttaja Sven-Eric Holmström, LähiTapiolan varainhoitaja Maria Östergård Käld ja Aktian varainhoidonjohtaja Perttu Purhonen. Markkinaraadin juontaa Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.

Holmström ja Östergård Käld eivät ole tehneet kirjallista sijoitussuunnitelmaa. Tärkeä neuvo on kuitenkin muistaa, miksi sijoittaa: mitä haluaa ja miksi.

Vanha totuus on, että Suomi on maailmalla reuna-alue. Hajauttamista miettivän kannattaakin Purhosen mukaan pohtia, miten varallisuus on jakautunut maailmassa. Yhdysvallat on perinteisesti merkittävässä asemassa.

Markkinaraadin keskustelijat pohtivat myös pahan päivän varalle sijoittamista. Paha päivä voi Holmströmin mukaan tulla yksittäiselle ihmiselle pörssin ollessa alhaalla tai ylhäällä.

Olennaista on silloinkin sijoitussuunnitelma, mistä ottaisi rahaa ja kuinka paljon omassa taloudessa tarvitsisi?

Markkinaraati käsittelee myös suomalaisten talletuksia. Paljon varallisuutta makaa pankkitileillä rahasto- ja osakesijoitusten sijaan, mitä keskustelijat pitävät surullisena asiana.

Holmström muistuttaa, että Helsingin pörssin yhtiöiden markkina-arvot yhteenlaskettuna ovat 330 miljardia euroa ja pörssin kuukausivaihto 15 miljardia. Hän ihmettelee, miksei pörssiin ja rahastoihin ole siirtynyt enempää suomalaisten varallisuutta.

”Jos ottaisi 15–20 prosenttia pois [tileiltä], pörssikurssit nousisivat saman tien kymmeniä prosentteja Suomessa. Se olisi valtava liike.”

Jo 7 000 euron yhteenlasketuilla osake- ja rahastosijoituksilla kuuluu Holmströmin mukaan omistajakotitalouksien rikkaampaan puolikkaaseen, ja yli 20 000 euron sijoituksilla ollaan jo viiden prosentin kärjessä.

