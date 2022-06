Liettua kielsi maanantaina EU-pakotteiden alaisen rahdin kuljettamisen rautateitse alueensa läpi Venäjältä Kaliningradin erillisalueelle. Kielto koskee muun muassa hiiltä, terästuotteita, rakennustarvikkeita sekä korkean tason teknologiaa.

Tiistaina Venäjän presidentti Vladimir Putin lähetti Kaliningradiin tärkeimpiin liittolaisiinsa kuuluvan Nikolai Patrushevin, Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin. Kremlin mukaan vierailusta oli tosin sovittu jo ennen Liettuan asettamaa rahtiliikenteen sulkua.

Patrushevin mukaan Liettuan toimet osoittavat, että Venäjä ei voi luottaa länteen.

”Venäjä vastaa varmasti tällaisiin vihamielisiin toimiin. Asianmukaisia toimenpiteitä valmistellaan ministeriöiden välisessä yhteistyössä, ja niihin ryhdytään lähitulevaisuudessa. Niiden seurauksilla on vakavia vaikutuksia Liettuan kansalaisille”, Patrushev sanoi Washington Examinerin mukaan.

Liettuan asettamat pakotteet ovat EU-tasolla päätettyjä.

”EU-pakotteiden mukaisesti tiettyihin tuotteisiin sovelletaan tuonti- ja vientirajoituksia. Liettuaa vastaan ​​esitetty syytös siitä, että se panee täytäntöön Liettuan pakotteita, on valhetta – puhdasta propagandaa”, EU:n korkea edustaja Josep Borrell sanoi maanantaina.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova korosti brittilehti The Guardianin mukaan, että Venäjän vastaus ei tule olemaan vain diplomaattinen, vaan myös ”käytännöllinen”. Arvioiden mukaan Venäjä voisi painostaa Liettuaa esimerkiksi sotaharjoituksin.

Venäläisuhkausten myötä Yhdysvaltain ulkoministeriöstä muistutettiin lehdistötapaamisessa tiistaina, että Liettua on puolustusliitto Naton jäsen ja Yhdysvallat pitää kiinni artiklasta viisi, johon sisältyvät turvatakuut.

”Liettua on Naton jäsen”, ulkoministeriön tiedottaja Ned Price korosti. ”Pidämme kiinni niistä sitoumuksista, joita olemme tehneet puolustusliitossa. Se sisältää tietysti sitoutumisen artiklaan 5, joka on Nato-allianssin perusta.”

Hän kuvasi Venäjän puheita ”sapelinkalisteluksi”.

Kaliningrad on strategisesti merkittävä alue, joka on vuodesta 1945 asti kuulunut Venäjälle. Kaliningradin ja Valko-Venäjän väliin jää Liettuan ja Puolan rajalla sijaitseva, Suwalkin käytäväksi kutsuttu alue. Noin sadan kilometrin pituinen kaistale on myös ainoa maareitti Baltian maista Länsi-Eurooppaan.

