Brittiläinen talouslehti The Economist selvitti vuosittaisessa katsauksessaan, mitkä ovat maailman elinkelpoisimmat kaupungit. Koko maailman tilaston kärjessä on viime vuoden tapaan Itävallan pääkaupunki Wien. Eurooppalaiset ylsivät kaksoisvoittoon, sillä toisella sijalla on Tanskan pääkaupunki Kööpenhamina.