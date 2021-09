Elokapinan mielenosoitus nousi ensimmäiseksi aiheeksi eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Erityisesti perussuomalaiset tivasi sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) kantaa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila aloitti kysymällä, tuomitseeko Ohisalo Elokapinan toiminnan. Junnilan mukaan ministerit ovat välttäneet keskustelua asiasta.

”Miten reagoitte, kun kapinoitsijat seuraavaksi rähisevät ja tukkivat kansalaisten kulkuväylät. Tuomitsetteko vai annatteko hiljaisen hyväksynnän?”

Ohisalo vastasi korostamalla, että rauhanomainen mielenosoittaminen on osa avointa demokratiaa, kansalaisvaikuttamista.

”Se mitä kentällä tapahtuu, mikä on laillista ja mikä on laitonta, se on viranomaisten tehtävä tehdä ne tulkinnat. Me täällä säädämme lait, jonka pohjalta lainvalvojat niitä valvovat. Ajattelen, että on tärkeää, että poliisi siellä kentällä saa rauhan tehdä sitä työtä, joka heille kuuluu.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) puolestaan vastasi kuulostavan siltä, että Junnila vihjailee, että hallitus jotenkin hyväksyisi Elokapinan toiminnan.

”Itse totesin eilen, että en hyväksy eikä hallitus hyväksy laitonta toimintaa”, Marin sanoi.

Junnilan mukaan sisäministerin on kuitenkin turha väittää, että Elokapinan osalta olisi kysymys poliisin operatiivisesta toiminnasta tai ettei tapaus kosketa poliittista johtoa. Hän mukaansa kanta vaikuttaa kummalliselta, koska mielenosoittajat kävivät kansanedustajan kimppuun.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kertoi torstaina sosiaalisessa mediassa kahden Elokapina-aktivistin hyökänneen hänen kimppuunsa keskiviikkona.

Ohisalo vastasi, että minkäänlaista ei väkivaltaa ei pidä tapahtua.

”Totta kai jokainen meistä, myös minä, tuomitsee väkivallan. Poliittinen väkivalta erityisesti, erittäin vakavaa. Jos tällaista poliittista väkivaltaa on tapahtunut, siitä pitää poliisiin olla yhteydessä. Oikeusvaltiossa poliisi ja oikeuslaitos käyvät läpi sen, onko lakia rikottu ja sen kautta tulee tuomio. Se mikä on laitonta, on laitonta.”

Pääministeri Marin korosti keskustelussa, että kansalaisilla on oikeus osoittaa mieltään.

”Demokratiaan kuuluu se, että kansalaisilla on oikeus ottaa kantaa ja osoittaa mieltään. Heillä on oikeus käyttää kansalaisoikeuksiaan tässä yhteiskunnassa. Toivottavasti tämä on asia, josta voimme kaikki olla tässä salissa samaa mieltä. Toinen kysymys on se, minkälaisia välineitä käytetään. Jos toimintaan laittomasti, se ei tietenkään ole hyväksyttävää. Jos käytetään väkivaltaa, se ei tietenkään ole hyväksyttävää.”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kysyi Ohisalolta, hyväksyykö tämä lain rikkomisen kansalaistottelemattomuuden nimissä.

”Poliisi on eilen vetänyt rajan siihen, missä lakia on rikottu. Ei mikään ryhmä ole lain yläpuolella, sisäministeri täsmensi”, sisäministeri vastasi.

Elokapinan mielenosoitus alkoi kello kuudelta illalla keskiviikkona eduskuntatalon edessä Mannerheimintiellä Helsingissä. Noin tunnin kuluttua poliisi aloitti mielenosoituksen hajottamisen ja mielenosoittajien kiinniotot, sillä mieltä osoitettiin ajoväylällä eikä poliisin poistumiskäsky tehonnut.

Poliisi kertoi keskiviikkoiltana ottaneensa kiinni 141 henkilöä.

Elokapina palasi eduskuntatalon eteen mielenilmaukseen torstaina. Elokapinalliset ovat kertoneet harjoittavansa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta protestina hallituksen riittämättömille ilmastotoimille.