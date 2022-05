EU-suurlähettiläiden neuvottelut kuudennesta pakotepaketista ovat päättäneet umpikujaan sunnuntaina. Asiasta kertovat uutistoimistot Bloomberg ja ADNKronos kokouslähteisiin viitaten.

Ongelmana on Unkari, joka ei edelleenkään suostu venäläisen raakaöljyn tuontikieltoon.

Bloombergin tietojen mukaan neuvottelut on tarkoitus aloittaa uudelleen ”lähipäivinä”. EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell ilmoitti perjantaina kutsuvansa ylimääräisen ulkoministerikokouksen ratkomaan asiaa ensi viikolla.

”Uskon, että yhteinen ratkaisu on löydettävissä, meidän on vain muistettava, että kaikki maat eivät ole samassa tilanteessa venäläisen energian suhteen. Päätöksiä on kuitenkin tehtävä pian”, Italian Firenzessä toimittajille perjantaina puhunut Borrell sanoi.

ADNKronosin tietojen mukaan Unkari vaatii paitsi viiden vuoden siirtymäaikaa, myös takuuta siitä, että sen öljyn saanti Venäjältä ei häiriinny.

Bloombergin tietojen mukaan EU:n oli tarkoitus saada kuudes pakotepakettinsa lukkoon lyödyksi ennen G7-maiden johtajien kokousta myöhemmin sunnuntaina. G7-maiden odotetaan päättävän uusista yhteisistä pakotteista ennen Venäjän presidentin Vladimir Putinin maanantaista voitonpäivän puhetta.

