Kansantaloustieteen emeritusprofessori, sotatieteen tohtori Vesa Kanniainen kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan puolustusliitto Natosta ja Suomen mahdollisesta jäsenyydestä.

”Tällä hetkellä Venäjän asevoimat Suomen lähialueilla ovat suureksi osaksi poissa. Venäjä ei pysty uhkaamaan Suomen poliittisesti eikä taloudellisesi. Sotilasvoimaa sillä on ja kykyä hybridioperaatioihin Suomea vastaan. Ei varmaankaan ole viisasta käydä niistä spekulatiivista keskustelua. On ilmeistä, että Suomella on tällä hetkellä historiallinen tilaisuus Nato-jäsenyyshakemuksen kautta muuttua korkean turvallisuusriskin maasta sellaiseksi, jossa tuo riski olisi minimoitu”, Kanniainen kirjoittaa.

Kanniainen toistaa arvionsa, että Nato tarvitsee Suomea enemmän kuin Suomi Natoa.

”Olen kytkenyt Suomen Nato-jäsenyyden yhteen Baltian turvallisuuden takaamisen kanssa”, Kanniainen kirjoittaa.

”Suomen kannalta on oleellista, että Suomen liittyessä Natoon myös Ruotsista tulee Nation jäsen. Itämeren ja Suomenlahden turvallisuuden takaamisessa ja Baltian puolustuksessa olisi Suomelle ongelmallista, jos Ruotsi ei olisi jäsen. Suomen ja Ruotsin puolustusliitto ei olisi Yhdysvaltain etujen mukainen: se ei osallistuisi Baltian turvallisuuden takaamiseen, mitä kansanedustaja Erkki Tuomioja ei ole osannut ottaa huomioon omissa ideoissaan. USA:lla ei olisi mitään kannustinta tukea Suomen ja Ruotsin puolustusliittoa”, arvioi Kanniainen.

LUE MYÖS: