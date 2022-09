Kreikka suunnittelee maksavansa tukilainojensa seuraavan erän takaisin velkojilleen etuajassa. Kyse on Kreikalle eurokriisin aikana maksetusta ensimmäisestä pelastuspaketista.

Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters, jonka mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kreikka lyhentää velkojaan etuajassa. Kyseessä on 2,7 miljardin euron maksuerä, joka erääntyy ensi vuonna. Kreikka on ilmoittanut maksavansa sen tämän vuoden loppuun mennessä.

Reutersin haastattelemien kreikkalaisviranomaisten mukaan maa haluaa osoittaa olevansa maksukykyinen ja lisäksi lyhentää velkojaan nopeasti nousevien korkojen markkinaympäristössä.

Euroalue ja Kansainvälinen valuuttarahasto tukivat Kreikkaa yli 260 miljardin euron lainoituksella vuonna 2009 alkaneessa kriisissä.

Suomi myönsi Kreikalle tuolloin 1,005 miljardin euron kahdenvälisen lainan. Kahdenvälisen lainan lisäksi Kreikka on saanut Suomelta rahoitusta noin 2,5 miljardia Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV), 0,06 miljardia maailman valuuttarahaston (IMF) ja 1,07 miljardia Euroopan vakausmekanismin kautta. Yhteensä Suomen vastuut Kreikalle myönnetyistä lainoista ovat siis vajaat 5 miljardia euroa.

Kreikka vapautui vuonna 2018 alkaneesta EU:n tehostetusta valvonnasta elokuun lopulla.

LUE MYÖS EKP otti hätätoimet käyttöön vaivihkaa: Suomi samassa joukossa Italian ja Kreikan kanssa

Kreikka on edelleen velkaantunein euromaa. Viime vuoden lopussa maan valtionvelka oli reilut 380 miljardia euroa, jolloin velkaantumisaste suhteessa bruttokansantuotteeseen oli rajut 193 prosenttia. Velkapotin on ennustettu kasvavan noin 400 miljardiin euroon tulevan viiden vuoden aikana.

Euroopan keskuspankki EKP on kertonut jatkavansa tarvittaessa Kreikan valtionlainojen ostamista vuoden 2024 loppuun asti koronapandemiaa varten luodun PEPP-ohjelman puitteissa. EKP ei voi tukea sitä muiden ohjelmiensa kautta niin kauan kuin maan luottoluokitus on roskalainaluokassa.

LUE SEURAAVAKSI: