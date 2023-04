Kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö asettuu ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi. Diplomi-insinööri Hyrkkö ilmoitti asiasta keskiviikkona.

Väistyvän puheenjohtajan Maria Ohisalon seuraaja valitaan jäsenäänestyksen perusteella vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella kesäkuussa. Aiemmin ehdolle on asettunut kansanedustaja Sofia Virta.

”Vihreät on yhteiskuntaa uudistava voima. Säilyttäviä puolueita Suomessa riittää. Meidän roolimme tulevaisuuspuolueena on tunnistaa tuloillaan olevat muutokset, tuoda pöytään ratkaisuja ja luoda toivoa paremmasta huomisesta. Vihreän talouden, oppimisen, teknologian, hyvinvointivaltion ja globaalin kehityksen murroksissa eivät vanhat konstit riitä”, Hyrkkö sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa myös vihreiden tulee nyt uudistua.

”Olemme antaneet liian kauan muiden sanoittaa, mitä vihreät on. Visiomme ja ratkaisumme on tehtävä suomalaisille tutuksi. Kädenlämpöisyys on karistettava ja korvattava raikkaiden ideoiden kulttuurilla.”

Hyrkkö haluaa myös ”avata vihreiden ovet yhä useammalle”.

”Kipuilemme moninaisuutemme kanssa, vaikka sen pitäisi olla voimavara.”

Mikkonen sanoo ”ei”

Sen sijaan toinen spekulaatioissa esillä ollut vihreä, Marinin hallituksessa ilmasto- ja ympäristöministerinä sekä sisäministerinä toiminut Krista Mikkonen, ei lähde mukaan kisaan.

”Huolellisen pohdinnan ja lähipiirin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen olen päättänyt, etten asetu ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi. Sitoudun vahvasti tukemaan uutta puoluejohtoa ja tekemään työtä, jotta ihmisten luottamus vihreisiin palautuu”, Mikkonen tviittaa.

”Päättyneellä hallituskaudella ministerin tehtävät ovat olleet hyvin aikaa vieviä. Nyt haluan jatkaa työtäni ympäristön ja yhdenvertaisuuden puolesta kansanedustajana ja Joensuun kaupunginvaltuutettuna. Toivon, että ehdin jatkossa viettämään enemmän aikaa myös kotiseudullani Itä-Suomessa ja läheisteni kanssa.”

Hänen mukaan ”vihreillä on edessä on paljon työtä, että saamme palautettua kansalaisten luottamuksen”.

”Haluan itse olla aktiivisesti mukana työssä vihreiden viestin selkeyttämiseksi ja puolueen uudistamiseksi.”