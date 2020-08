Useampi hallituksen ministeri ilmoittaa paheksuvansa syntynyttä tilannetta, jossa niin sanotuissa riskimaissa lomaillut henkilö on karanteenimääräyksen saatuaan oikeutettu tartuntatautilain mukaiseen karanteenikorvaukseen kahden viikon ajan.

Porsaanreiäksikin julkisuudessa kutsuttu korvausoikeus on kuohuttanut kansalaisten mieliä.

”Karanteenit voivat olla jatkossa yhä useammin tarpeen. Omaa oikeustajuani vastaan rikkoo se, jos ehdoin tahdoin riskialueelle lomailemaan lähtenyt kuittaisi täydet karanteenikorvaukset. Tarpeettomasta riskinotosta pitäisi vastuuta kantaa itsekin”, tviittaa vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo.

”Koen, ettei ole oikein, että korkean tautiriskin maihin tietoisesti matkustava saisi reissunsa jälkeen valtiolta korvauksen menetystä toimeentulosta pariksi viikoksi. Itse karanteeni sinänsä on oikein ja välttämätön”, toteaa myös tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtajaehdokas Annika Saarikko.

Myös opetusministeri Li Andersson paheksuu tilannetta, mutta huomauttaa, että nykyisen tartuntatautilain mukaan riskimaissakin matkanneilla on korvaukseen oikeus. Tätä korosti myös oikeustieteen professori Janne Salminen Uuden Suomen haastattelussa.

Andersson toteaa olevansa samaa mieltä, ettei riskimaihin hupimatkailevia tule palkita ansiotulomenetyksen korvauksella.

”Jos kyse [on] virallisesta karanteenista, on tämä oikeus kuitenkin lakisääteinen. Eli joko muutetaan tartuntatautilakia tai sitten ei määrätä virallisia karanteeneja kaikille”, Andersson toteaa.

”Koska karanteeniin myös joutuu paljon ei-hupimatkailevia ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsevat korvauksen, on varmasti järkevämpää soveltaa riskimaista tulevien osalta joko omaehtoista ja virallista karanteenia, riippuen viranomaisarviosta.”

Karanteenikorvaus Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää henkilön olemaan poissa työstään, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntapäivärahaan ei ole oikeutta, jos työn kykenee suorittamaan etänä eikä ansionmenetystä synny.

Annika Saarikko ei esitä suoranaista ratkaisuehdotusta, mutta hänen mukaansa ”ansionmenetyskorvaukset pakkokaranteenin ajalta tai erityinen kysymys Ruotsin maarajasta on käsiteltävä nyt hallituksen piirissä tarkoin”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) peräänkuulutti jo aiemmin keskiviikkona kansalaisten omaa vastuuta matkustamisessa, mutta hän ei ottanut suoraan kantaa karanteenikorvauksiin.

”Osa on matkustanut myös korkean tautitilanteen maihin. Laskun maksamme me kaikki. Vapauteen kuuluu vastuu. Tämä on jokaisen hyvä muistaa”, Marin kirjoitti Twitterissä.

