Vuokatin alueella lomailevalla ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä on todettu koronatartunta, jonka vuoksi koko perhe on siirretty karanteeniin.

Kainuun soten mukaan sairastunut henkilö on ennen oireiden ilmaantumista liikkunut laajasti 21.joulukuuta alkaen Sotkamon, Vuokatin ja Katinkullan alueella ja yhteys edelliseen alueella sairastuneeseen on mahdollinen.

”Alueella olevan suuren asiakasmäärän vuoksi kattava altistuneiden jäljitys ei ole mahdollista. Tämän vuoksi Kainuun sote tiedottaa asiasta pyytäen alueella matkailijoita ja palveluissa työskenteleviä hakeutumaan koronatestiin, mikäli oireita ilmenee”, viranomaiset sanovat.

Altistumisen kannalta keskeiset kohteet ja ajankohdat ovat: Hotelli Katinkullan aamiainen 21 - 23.12, Katinkullan kylpylä iltapäivällä 21.12. sekä Katinkullan Classic Pizza iltapäivän ja alkuillan aikana 21.12.

”Esiintyneet tartunnat osoittavat, että riski epidemian leviämiselle nousee, mikäli varotoimista ei huolehdita. Kaikkia lähikontakteja tulee rajoittaa vain välttämättömiin. Erityisesti tartuntojen leviäminen muuhun väestöön tulee estää, eikä sukulaisvierailuja tai vastaavia tapaamisia tule nyt tehdä”, Kainuun sote viestittää.

”Alueella matkailevien on toimittava vastuullisesti ja pitäydyttävä vain omassa seurueessaan sekä seurata ohjeita ja määräyksiä. Matkailuyritysten, ravintoloiden ja muiden palvelutuottajien on huolehdittava ohjeistuksesta ja edellytettävä asiakkailta korostetusti näiden noudattamista. Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, joissa ei voi noudattaa turvavälejä. Ravintoloissa on voimassa kiihtymisvaiheen mukaiset tiukennetut rajoitukset”, tiedote jatkuu.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan Suomessa todettiin eilen jouluaattona 363 uutta koronatartuntaa.

