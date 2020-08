Massatestit on kohdistettu seitsemän koneen matkustajiin. Tällä viikolla on pyritty testaamaan kaikki Frankfurtista, Malagasta ja Istanbulista tulleissa koneissa olleet matkustajat. Viime viikolla ja sitä edellisellä viikolla on testattu neljän Romaniasta tulleen koneen matkustajat.

Testit on järjestetty ennen rajatarkastusta eikä niihin osallistuminen ole ollut pakollista.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, että massatestit ovat kohdistuneet noin 600 matkustajaan.

”Viitisenkymmentä on kieltäytynyt testistä”, Aronkytö kertoo.

Aronkydön mukaan noin puolet kieltäytyjistä ei ole suostunut testattavaksi sillä perusteella, että heillä on aiempi testitulos.

”Sitten on ollut kieltäytyjiä, jotka eivät esitä perusteluja.”

Kieltäytyjät ovat olleet Aronkydön mukaan ”aika pitkälti” ulkomaalaisia.

Aronkydön mukaan on harmillista, että testeistä kieltäydytään.

”Näen asian ongelmana, kun ei tiedetä, mikä on kieltäytymisen syy ja miten riskikäyttäytyneitä nämä kieltäytyjät ovat.”

Aronkydön mielestä Helsinki-Vantaalla pitäisi olla mahdollista tehdä tarvittaessa pakkotestausta, mutta siihen tarvittaisiin aluehallintoviraston päätös.

Aronkytö kertoo, että on tullut signaaleita, joiden perusteella pakkotestit saattavat tulla käyttöön ”hyvin suuren riskin tilanteissa”.

Elokuussa alkaneissa Helsinki-Vantaan koronatesteissä on paljastunut tähän mennessä kaikkiaan toistakymmentä positiivista tulosta. Kaikkiaan testattuja on ollut vajaat 2 000.

Aronkydöllä ei ole vielä tiedossa tämän viikon massatestien tuloksia.

”Romanian koneista on löytynyt kaksi tai kolme positiivista tulosta.”

Lue seuraavaksi: