Euroopan keskuspankki on edelleen valmis käyttämään kaikkia välineitään tarpeen mukaan hintavakauden saavuttamiseksi ja kasvun ja työllisyyden tukemiseksi, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kirjoittaa blogissaan.

”Kasvun voimistumiseen liittyy yhä epävarmuutta ja heikomman kehityksen riski on yhä merkittävä.”

Tänä vuonna EKP on jo tehnyt päätöksen yhteensä 1 350 miljardin euron suuruisesta pandemiaan liittyvästä omaisuuserien osto-ohjelmasta, jonka avulla Euroopan markkinoille on ollut määrä pumpata rahaa ensi kesään asti.

PEPP-ohjelman kautta tapahtuvat ostot voivat jatkua pidempäänkin, Rehnin kirjoituksesta käy ilmi.

”Koska epidemian kestosta ei ole varmuutta, ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo kriisivaiheen päättyneen, ja joka tapauksessa ainakin ensi vuoden puoliväliin asti.”

Keskuspankki on lisännyt myös luotonantoaan ja helpottanut sen ehtoja. Luottojen korko on laskettu ennennäkemättömän alhaiselle tasolle.

”Kesäkuussa pankit hakivat noin 1 300 miljardin euron edestä kohdennettuja luottoja, joiden juoksuaika on kolme vuotta. Luottojen korko on alimmillaan –1 prosenttia, mikä on eurojärjestelmän alin koskaan soveltamista koroista”, Rehn kirjoittaa.

Kyseisen kesäkuun operaation myötä keskuspankkirahan määrä kasvoi 550 miljardilla eurolla.

EKP:n neuvostossa istuva Rehn sanoo, että toimet ovat vähentäneet rahoitusmarkkinoiden jännitteitä ja pitäneet yllä rahoitusvakautta voimakkaan epävarmuuden oloissa.

Perinteiset välineet ovat tylsyneet

Keskuspankki valmistautuu uudistamaan strategiansa. Valmista pitäisi olla ensi vuoden syksyllä. Nykyinen strategia on peräisin vuodelta 1998. Tarkennuksia tehtiin vuonna 2003. Uuden strategian laatimista on perusteltu sillä, että EKP:n ja muiden keskuspankkien rahapolitiikan teho on laskenut epäsuotuisien taloussyklien keskellä. Perinteiset välineet ovat alkaneet käydä heikoiksi.

Hintavakaus on EKP:n ensisijainen tavoite, Rehn muistuttaa.

”Tavoitteena on strategia, joka ottaa taloudellisen toimintaympäristön isot muutokset kattavasti huomioon rahapolitiikassa.”

Strategiauudistus on koronan vuoksi aiempaakin tärkeämpi ja ”aivan keskeinen” rahaliiton menestyksen kannalta.

Nyt olisi aika keskittyä tulevaisuuteen luottamuksen lisäämiseen, Rehn näkee. Sitä kautta voidaan pitää yllä kokonaiskysyntää ja käynnistää investointeja. Tuottavuutta lisäävät rakenteelliset toimet ovat myös tärkeitä.

Rehnin mukaan koronakriisi ei ole rapauttanut luottamusta euroalueen kykyyn tuoda vakautta ja taloudellista hyvinvointia. Hän havainnollistaa väitettään sillä, että Bulgaria ja Kroatia liittyivät ERM II -valuuttajärjestelmään heinäkuussa. Rehn rinnastaa tämän 2010-luvun alussa velloneen eurokriisin aikaiseen kehitykseen.

”Eurokriisin aikana saatiin kuulla arvioita valuutta-alueen hajoamisesta, mutta erojen sijaan euroalueen jäsenmäärä nousi 15:sta 19 jäsenvaltioon.”

