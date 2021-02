Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja sosiaali- ja terveyministeriön (STM) mukaan Suomen koronatilanne on tällä hetkellä hyvin jakautunut. Epidemiatilannetta luonnehtivat suuret ja nopeasti muuttuvat alueelliset erot.

Neljän viime viikon aikana koko Suomen covid-19-tapausten määrät ovat viranomaisten mukaan pysytelleet valtakunnallisesti samalla, melko korkealla tasolla. Tartuntoja todetaan viikoittain noin 2300-2700 kappaletta. Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on pysynyt melko vakaana, mutta tehohoidon tarve on kasvanut jonkin verran viime päivinä. Kuolemantapausten viikoittainen määrä on hitaassa laskussa.

Etenkin Uudellamaalla epidemiatilanne on kuitenkin kääntynyt aiempaa huonompaan suuntaan. Viikoilla 5-6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli 186 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se koko maassa oli 91 tapausta.

Myös Varsinais-Suomen, Keski-Suomen, Vaasan ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä 14 vuorokauden ilmaantuvuus on ollut yli 100 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana.

THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan torstaiaamuna uusia tapauksia on raportoitu 300. Hän huomautti THL:n ja STM:n yhteisessä tiedotustilaisuudessa, että tiedonkulkuongelmien vuoksi määrä on todennäköisesti jopa kaksinkertainen.

”Kysymys on oikeastaan siitä, minkälaisia rajoitustoimenpiteitä on mahdollisuus ottaa käyttöön. Valitettavasti harrastukset ovat ihan huomattava tartuntojen lähde ja niin ovat myös ravitsemisliikkeet, joista on nyt raportoitu useita tartuntaryppäitä eri puolilla Suomea”, hän sanoi.

Puumalaisen mukaan on pohdittava, pitäisikö ravintolat sulkea tietyksi ajanjaksoksi, jotta epidemiaa voitaisiin hillitä tehokkaammin.

”Olemme huolissamme tästä Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun tilanteesta ja haluamme edistää keskustelua. Miten tämä toteutuu tai toteutuuko se, ei ole tietenkään THL:n käsissä”, hän tarkensi myöhemmin.

Hän kiinnitti tiedotustilaisuudessa erityistä huomiota Vantaaseen, jossa viruksen ilmaantuvuus on 300 per 100 000 ihmistä.

”Myös Helsingin tilanne on vakava. Tässä on suuri ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä”, hän huomautti.

Puumalainen toisti THL:n viime viikolla tekemän ehdotuksen siitä, että kokoontumisrajoitusten enimmäismäärä asetettaisiin kuuteen. Myös HUS on esittänyt, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen, joka laskisi kokoontumisrajoituksen kymmenestä kuuteen.

Myös rakennustyömailla on Puumalaisen mukaan edelleen paljon tartuntoja.

Erityistä huolta herättää virusmuunnosten leviäminen Suomessa. Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 450 koronavirusnäytteessä. Näistä 427 on Britanniassa havaittua virusmuunnosta ja 22 Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Brasilian P.1.-virusmuunnoksesta on toistaiseksi yksi matkailuun liittyvä havainto.

”En vielä lähtisi julkistamaan mitään suomalaista virusmuunnosta”

Suomessa havaituista Ison-Britannian virusmuunnostapauksista hieman yli 70 prosenttia on todettu HUSin alueella.

”Tietopohja on hieman vajaa koskien eteläisen Suomen tilannetta. Virussekvensointiin menee aikaa ja kyse on hankalasta tutkimuksesta", Puumalainen kommentoi.

Hänen mukaansa mahdollisten virusvarianttitapausten osalta vaikuttaa kuitenkin olevan havaittavissa selvää nousua HUSin alueella.

”Variantin osuudesta uusista tapauksista pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla tarvitaan kuitenkin lisätietoa.”

Aikaisemmin torstaina kerrottiin, että Vita Laboratoriot Oy ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutti ovat löytäneet aiemmin tuntemattoman koronavirusvariantin eteläsuomalaisesta koronanäytteestä.

Puumalainen muistutti tiedotustilaisuudessa, että virusmuunnoksia on löytynyt tuhansia.

”En vielä lähtisi julkistamaan mitään suomalaista virusmuunnosta. Näitä virusmuunnoksia on löytynyt tuhansia ja niitä löytyy edelleen, mitä enemmän tutkitaan eikä valtaosa niistä ole merkittäviä.”

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki nostaa pääkaupunkiseudun lisäksi huolestuttavina alueina esiin esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Hän korostaa, että osa uusista tartuntaketjuista olisi voitu estää suositusten ja rajoitusten huolellisella noudattamisella.

”Tämä on vakava vetoomus kaikille. Työpaikat ovat merkittävä tartuntojen lähde, sillä kaikki eivät voi tehdä etätöitä työn luonteen vuoksi”, hän kommentoi.

Taneli Puumalainen suosittelee lisäksi, että uusmaalaiset eivät matkustaisi talvilomalle muualle Suomeen.

”Jos tämä ei ole mahdollista, pitäisi pysytellä omassa porukassa eikä mennä väkijoukkoihin”, hän suosittelee.