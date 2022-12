Sanna Marinin (sd) hallitus kertoi keskiviikkoiltana uusista lisätoimista kansalaisten sähkölaskujen tukemiseksi. Laskimme, paljonko tuki voisi eri tilanteissa olla.

Talvikuukausien sähkölaskuja hyvittävän tuen kokonaismäärä on alustavan arvion mukaan enintään noin 400 miljoonaa euroa. Se maksetaan kertakorvauksena, ja laskentaperusteena käytetään marras–joulukuun toteutunutta sähköenergian kulutusta.

Tuen perusteeksi ei siis lasketa veroja tai sähkönsiirtoa. Tuessa kuukausittainen omavastuu on 100 euroa kuukaudessa ja tukikatto 700 euroa kuukaudessa.

Se, kuinka monta prosenttia kuukauden sähkölaskuista korvataan, tarkentuu tuen jatkovalmistelussa. Hallitus kertoi myös arvioivansa, miten tukea voitaisiin kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ylijohtaja Riku Huttunen vahvistaa Talouselämälle, ettei tämä kertakorvaus vaikuta hallituksen aiemmin päättämiin tukiin eli alv-aleen, verotuksen sähkövähennykseen ja Kelan sähkötukeen.

Kertakorvausta ei tarvitse itse hakea, vaan sähköyhtiöt voisivat vähentää marras–joulukuun laskujen perusteella lasketun tukisumman maaliskuussa maksuun menevistä sähkölaskuista.

”Vanhat tuet siis pysyvät ja ovat päällekkäisiä uusien kanssa, muusta ei ole päätetty. Hallitus ei kokoonnu tämän takia välipäivinä”, Huttunen kertoo sähköpostitse.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) arvioi aiemmin Iltalehdelle, että tukiprosenttiluokka on ”lähempänä 53–54 prosenttia kuin 80 prosenttia.”

Näin tuki voisi toimia

Jos ajatellaan, että marras–joulukuun sähkölasku sähköenergian osalta on 400 euroa kuukaudessa, vähennetään siitä omavastuu eli 100 euroa, jolloin jäljelle jää 300 euroa.

Jos hyvitysprosentti olisi 50, tulisi hyvitystä 150 euroa kuukautta kohden eli neljältä kuukaudelta 600 euroa.

Toisessa esimerkkitapauksessa marras–joulukuun sähkölasku on keskimäärin 120 euroa kuussa. Omavastuun jälkeen jäljelle jää siis 20 euroa.

50 prosentin hyvitys toisi kymmenen euroa kuukaudessa eli neljältä kuukaudelta hyvitystä saisi 40 euroa.

Jos taas marras–joulukuun sähkölasku on keskimäärin 900 euroa, jää siitä omavastuun jälkeen 800 euroa. Mikäli hyvitysprosentti on 50, on hyvitys kuukautta kohden 400 euroa eli neljältä kuukaudelta 1 600 euroa.

On syytä muistaa, ettei hallitus ole vielä päättänyt hyvitysprosenttia joten se voi olla muutakin kuin 50 prosenttia. Mikäli hyvitystä voi saada enintään 700 euroa kuukaudessa, on hyvitys neljältä kuukaudelta 2 800 euroa.

Hyvitysprosentin ollessa 50 ja omavastuun sata euroa, pitäisi marras–joulukuun sähköenergialaskun olla siis 1 500 euroa kuussa, jotta hyvitystä saisi täyden summan ([1500 eur-100 eur]/2=700 eur).

Alv-ale ja verotuksen sähköhyvitys

Aiemmin syksyllä hallitus päätti alentaa sähkön arvonlisäveroa tilapäisesti 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus koskee aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023 kulutettua sähköä. Se ei koske sähkönsiirtoa tai perusmaksuja.

Nyt julkistetun sähköhyvityksen lisäksi hallitus päätti aiemmin sähkövähennyksestä verotuksessa sekä pienituloisten sähkötuesta.

Verohallinnon mukaan sähkövähennyksen saa tammi–huhtikuun 2023 laskuista sähköenergian osalta eli ei sähkönsiirrosta. Jos kulut neljältä kuukaudelta ovat yli 2 000 euroa, voi saada sähkövähennystä.

Sähkövähennys on 60 prosenttia niistä tammi–huhtikuun kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa. Vähennys on kuitenkin korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden.

Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu. Sähkövähennys tehdään suoraan veroista.

Verohallinnon esimerkissä asunnon sähköenergialaskut tammi–huhtikuulta 2023 ovat yhteensä 3 000 euroa. Vähennys lasketaan 2 000 euron ylittävistä kuluista eli tuhannesta eurosta.

60 prosentin vähennys tuhannesta eurosta on 600 euroa. Tuosta vähennetään sadan euron omavastuu eli siten sähkövähennystä saisi verotuksessa 500 euroa.

Vaihtelu. Hallitus tiedottaa myös valmistelevansa joustoon ja säästöön kannustavan sähkön hintakaton alkuvuonna 2023. Kuva: Tiina Somerpuro

Kelan sähkötuki

Sähkötukea taas haetaan Kelalta ja hakemuksen voi toimittaa 12.1.2023 alkaen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sähkölasku ja tuki on tarkoitettu sähköenergiamenoihin ajalla 1.1.–30.4.2023.

Sähkötukea voi hakea silloin, jos sähkövähennystä ei voi hyödyntää täysimääräisesti. Sähkötuessa omavastuu on 400 e/kk, Kela kertoo verkkosivuillaan.

Tuen määrä on 60 prosenttia niistä sähköenergiamenoista, jotka ylittävät omavastuun. Enintään sähkötukea voi saada 660 e/kk.

Enimmäismäärän sähkötukea saa siis silloin, jos sähköenergiamenot ovat 1 500 e/kk tai enemmän. Pienin maksettava sähkötuki on lain mukaan 5 e/kk.

Sähkötuki on veroton, eikä se vaikuta muihin hakijan saamiin etuuksiin. Jos sähkölaskuun on saanut toimeentulotukea, ei saman laskun perusteella voi saada sähkötukea, Kela muistuttaa.

”Kohdistuu hyvätuloisiin”

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) yhteydessä itsenäisenä yksikkönä toimiva Datahuone selvitti Tilastokeskuksen, Verohallinnon ja Fingridin aineistoihin perustuen sähkönkulutusta ja valtion tukimalleja.

Datahuone julkaisi tietoja viime viikolla ennen kuin hallitus kertoi sähköhyvityksestä.

Asuntokunnat, joiden bruttotulot ylittävät 100 000 euroa, käyttävät selvityksen mukaan keskimäärin viisi ja puoli kertaa enemmän sähköä kuin vähiten, alle 10 000 euroa, ansaitsevat asuntokunnat. Myös valtion tukitoimet kohdistuvat pääosin hyvätuloisiin asuntokuntiin.

”Datan perusteella valtaosa tuesta suuntautuu pääasiassa hyvätuloisille kotitalouksille, kannustaen samalla varakkaita jopa nykyistä suurempaan sähkön käyttöön. Toisaalta pienituloisille tuet eivät välttämättä ole riittäviä, erityisesti kun kulutus talvea kohti kasvaa”, kertoo tiedotteessa tutkijaryhmän vetäjä, Aalto-yliopiston vanhempi tutkija Iivo Vehviläinen.

Uudessa hyvitysmallissa omavastuu on sata euroa kuukaudessa. Esimerkiksi pienituloisella kerrostaloasujalla sähkölasku saattaa jäädä rajan alle, mutta laskun kaksinkertaistuminen 30 eurosta 60 euroon voi olla iso ongelma.

Maataloudelle on tulossa hallitukselta erillinen tuki muun muassa kohonneita sähkökustannuksia helpottamaan ja hallitus selvittää myös pk-yritysten tukemista.

Hallitus valmistelee lisäksi kiireellisesti maksuaikajoustoja koskevan lainsäädännön sekä kuluttajille että yrityksille, sekä joustoon ja säästöön kannustavan sähkön hintakaton alkuvuonna 2023.