Hallituspuolueiden viisi puheenjohtajaa ovat aloittelemassa päivän budjettineuvotteluja Säätytalolla Helsingissä.

Hallitus aloitti budjettiriihensä eilen maanantaina. Neuvottelut ovat olleet vaikeat, ja aiemmasta tiedosta poiketen budjettiriihen toinen päivä alkaa hallitusviisikon kesken.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi ennen toisen päivän neuvotteluja Säätytalon portailla, että asioita on vielä ratkaisematta, vaikka edistystäkin on tapahtunut. Pöydällä on hänen mukaansa poikkeuksellisen hankalia kysymyksiä.

Marin ei suostunut yksilöimään mitään yksittäisiä asioita, vaan vetosi siihen, että kyse on kokonaisuudesta ja päätöksistä kerrotaan yhdessä. Marinin mukaan muutama yksittäinen asia on tällä hetkellä keskusteluissa.

”Voi olla, että se oma kalenterivaraus keskiviikolle tulee kyllä käyttöön”, Marin sanoi, mutta toivoi, että useita kysymyksiä ratkaistaan tänään.

Hänen mukaansa on hyvin mahdollista, että jo tänään kutsutaan koolle myös koko hallitus.

Marinin mukaan neuvottelut jatkuivat eilen kello 23:een saakka ja nyt jatketaan siitä, mihin illalla jäätiin.

”Toivon mukaan hallituspuolueilla on ratkaisuhalukkuutta. Sitä nyt tarvitaan”, Marin sanoi.

Pääministeri totesi osanneensa odottaa vaikeita neuvotteluita.

”Meillä on poikkeuksellisen isoja kysymyksiä pöydällä.”

Marinin mukaan ”varmasti on myös asioita, jotka on jatkovalmisteltava”. Myös rkp:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kommenttien perusteella vaikuttaa siltä, että budjettiriihestä menee asioita myös jatkovalmisteluun.

Näin Marin kommentoi illalla

Maanantai-iltana Marin kuvaili, että neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä. Hänen mukaansa pöydällä on paljon isoja asioita, joista etsitään ratkaisuja.

”Edistymistäkin on tapahtunut, eli olen ihan luottavainen tällä hetkellä sen suhteen, että valmista saadaan”, Marin sanoi maanantaina illalla.

Marin totesi, että kyseessä on kokonaisuus.

”Kaikki on auki niin kauan, kun kaikki on sovittu. Eli ei ole niin, että ikään kuin yksi asia olisi lukittu ja toisissa sitten vielä olisi avonaisia”, Marin sanoi.

Budjettiriihi alkoi maanantaina koko hallituksen voimin, mutta suurimman osan maanantaita neuvotteluja kävivät hallituspuolueiden puheenjohtajien viisikko ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) Tällä kokoonpanolla neuvotteluja käytiin myös maanantaina illalla.

Budjettiriihelle on varattu aikaa maanantaista tiistaihin, mutta jo etukäteen on varauduttu siihen, että neuvoteltavaa voi riittää keskiviikkoon asti.

Marin sanoi, että ratkaisuja haetaan ja ratkaisut ottavat sen ajan, minkä ne ottavat.

Budjettiriihessä on päätettävänä monia isoja kokonaisuuksia. Samalla talouden näkymä on hyvin epävarma koronakriisin keskellä.

Lisäkierteen tilanteeseen tuo, että huolet koronaepidemian kiihtymisestä ja lukuisat yt-uutiset ovat tuoneet jälleen uutta pohdittavaa.

Työllisyystoimet iso kysymys

Budjettiriihen kiinnostavimpia kysymyksiä on, millainen kokonaisuus työllisyystoimista saadaan lopulta kasattua.

Työttömyysturvan lisäpäivät, joista puhutaan myös eläkeputkena, ovat olleet etukäteen paljon esillä. Jos eläkeputkeen ei kosketa mitenkään, on vaikea saada kasaan pakettia, jonka voidaan laskennallisesti arvioida tuovan 30 000 työllistä.

Fakta Monta kimuranttia asiaa Hallituspuolueet pohjustivat tämän viikon budjettiriihtä tiiviisti jo viime viikolla. Budjettiriihi alkoi maanantaina ja jatkuu tiistaihin, mutta riihen venyminen keskiviikolle on mahdollista. Riihen asialista on tuhti ja monilta osin kimurantti. Budjettiriihestä odotetaan päätöksiä niin julkisen talouden askelmerkeistä, työllisyystoimista, talouden kasvueväistä kuin ilmastotoimista. Joukossa on monia turpeen kaltaisia pitkäaikaisia kiistakysymyksiä. Hallituksen pitää myös varautua uusiin käänteisiin koronapandemiassa.

Tällä hetkellä vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä alkaa oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin 62-vuotiaana.

Olennaista on huomata, että päätösten yksityiskohdilla on iso vaikutus työllisyystoimien teholle.

Esimerkiksi eläkeputken osalta keskeistä on se, poistuisiko putki mahdollisesti kokonaan vai lyhentyisikö se vain ja millä aikataululla muutokset tapahtuvat. Vaikutusta on myös sillä, tehdäänkö samassa yhteydessä joitakin eläkeputken muutoksia pehmentäviä toimia.

Riippuen mitä toimia tehdään, voi näiden toimien työllisyysvaikutus olla negatiivinen, jolloin muita työllisyystoimia joudutaan tekemään enemmän. Vaikeuskerrointa kokonaisuuden punnintaan voi vielä lisätä se, jos muutoksia pehmentävät toimet ovat sellaisia, että niiden työllisyysvaikutusten suuruutta on vaikea arvioida.