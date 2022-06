Eduskunnassa setvitään tällä viikolla valmiuslain muutosehdotusta, jonka on tarkoitus parantaa Suomen reaktiokykyä hybridiuhkiin. Käsittelyssä on myös rajavartiolaki. Tarkoitus on varautua esimerkiksi tilanteeseen, jossa Venäjä painostaisi Suomea vyöryttämällä itärajan yli joukoittain turvapaikanhakijoita.