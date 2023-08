”Tuskin tämä semmoinen tapahtuma on, joka meillä tai muualla, tai myöskään Venäjällä kovin paljon kulmakarvoja nostattaa. Autoritäärisissä järjestelmissä vallanvaihto harvoin tapahtuu rauhanomaisesti niin kuin meillä demokratioissa. Toki on ennenaikaista puhua minkäänlaisesta vallanvaihdosta. Me emme tiedä, me seuraamme sivusta. On täysin selvää, että tämä on Venäjän sisäinen kehityskulku ja me varaudumme kaikkiin tilanteisiin.”

Näin kommentoi ulkoministeri Elina Valtonen (kok) medialle Venäjän tapahtumia kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä. Uusi Suomi on tilaisuudessa paikan päällä ja Iltalehti näytti mediakommentit suorana lähetyksenä.

Keskiviikkona kerrottiin, että Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin olisi kuollut lentoturmassa Venäjällä. Tiedot ovat epävarmoja. Kesäkuussa Prigožin joukkoineen kapinoi Venäjän puolustusministeriötä vastaan ja Venäjän johtajan Vladimir Putinin on odotettu kesän ajan reagoivan tapaukseen.

”Meitä toki kiinnostaa se, minkälaisia kehityskulkuja tällä on valtaan Venäjällä ja mahdollisesti siihen, miten Putin käy Ukrainassa sotaa ja toisaalta siihen, miten Wagner-joukot nyt asemoituvat lähialueillamme ja Afrikassa.”

”Seuraamme tilannetta ja toki sitten palaamme asiaan, jos on jotain, johon palata. Näyttää siltä, että siellä on Wagnerin johtoa nyt menehtynyt.”

Elina Valtonen. Kuva: Mikko Huisko

Valtosen mukaan nyt seurataan sitä, miten tapahtumat vaikuttavat esimerkiksi Valko-Venäjään ja Afrikkaan.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok) mukaan täyttä vahvistusta ei ole saatu sille, mitä on tapahtunut ja mitä sen taustalla on.

”Se tiedetään, että Venäjällä otteet kovenevat ulkoisesti ja sisäisesti”, Häkkänen sanoi medialle.

”Ollaan valmiita käyttämään mitä tahansa keinoja, että Putinilla pysyy tilanne hallinnassa.”

Häkkäsen mukaan vielä on liian aikaista arvioida Prigožinin mahdollisen kuoleman seurauksia.

”Putin voi lähettää tällaisella asialla mahdollisesti signaaleja muualle.”