Ravintoloiden ahdinko. Koronarajoitukset lievenivät Suomessa merkittävästi lokakuun alussa, mutta ravitsemisliikkeitä koskevia rajoituksia on edelleen voimassa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja palvelualojen ammattijärjestö PAM varoittavat ravintola- ja matkailualan tilanteesta.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluala on koronapandemian ja julkisen vallan asettamien rajoitusten takia historiansa suurimmassa myllerryksessä. Järjestöt huomauttavat, että nyt jo 19 kuukautta kestäneet koronarajoitustoimet ovat kohdelleet kaltoin alan yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

“Alan yritysten talous on kuralla ja työntekijät perheineen taloudellisesti erittäin pahassa ahdingossa”, järjestöt toteavat yhteisissä tiedotteissaan.

MaRa ja PAM korostavat, että alan toipuminen alkaa toden teolla vasta sitten, kun viimeisetkin rajoitukset on purettu. Koronarajoitukset lievenivät Suomessa merkittävästi lokakuun alussa, mutta ravitsemisliikkeitä koskevia rajoituksia on edelleen voimassa.

”Alan yritysten voittomarginaali on niin pieni, ettei se kestä minkäänlaisia häiriöitä toiminnassa. Voimassa olevat matkustus- ja ravintolarajoitukset merkitsevät vakavaa häiriötä yritysten liiketoimintaan. Kun ulkomaalaisten asiakkaiden matkustamista Suomeen on vaikeutettu sekä ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja ja asiakaspaikkoja rajoitetaan, tuloksen tekeminen on erittäin vaikeaa, kun samanaikaisesti kulut juoksevat täysimääräisinä”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kommentoi.

Hänen mukaansa noin 400 miljoonan euron koronatuet ovat kattaneet vain marginaalisesti yrityksille pandemiasta ja rajoitustoimista aiheutuneita tappioita.

Yritysten todellinen elpyminen alkaa Lapin mukaan vasta, kun kaikki matkustus- ja ravintolarajoitukset on kumottu.

”Tämä tilanne lähestyy, koska pian kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Sen jälkeen ei ole välttämätöntä ja oikeasuhtaista rajoittaa yritysten liiketoimintaa millään tavalla.”

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen mukaan korona on muuttanut matkailu- ja ravintola-alaa pysyvästi.

“Alan työntekijöille se on merkinnyt lomautuksia, väheneviä työtunteja ja sitä myötä toimeentulon selvää heikkenemistä. Nyt alalla on osaavasta työvoimasta huutava pula. Tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa meidän on löydettävä ratkaisuja alan vetovoimaan parantumiseen, jotta jatkossakin alalla työskentelisi sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa.”

PAM ja MaRa kertoivat perjantaina päässeensä sopuun meneillään olevan sopimuskauden viimeisestä palkankorotuserästä. Palkkoja nostetaan lokakuun alusta alkaen 1,9 prosenttia ja iltalisää nostetaan 20 senttiä. Sopimuskausi päättyy 31.3.2022.

