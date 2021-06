Prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää ja Firenzen European University -instituutin kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori, perustuslakiasiantuntija Martin Scheinin kiinnittävät huomiota kahteen omituiseen seikkaan vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäen tapauksessa.

Yle kertoi perjantaina, että Helsingin poliisi epäilee Sinnemäkeä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tutkinta liittyy eripuraan Helsingin Meilahden huvila-alueen poikkeamisluvista. Osa alueen asukkaista epäilee Sinnemäen käyttäneen poliittista valtaansa epäoikeudenmukaisesti.

Vuorenpää nostaa esiin sen, että Sinnemäki sanoo kertoneensa vihreille ennen pormestariehdokkaaksi asettumistaan häneen kohdistuneesta virkarikosesitutkinnasta.

”Jostain syystä vihreät puolueena kuitenkin ajatteli, että moisella pikkuseikalla ei ole syytä vaivata äänestäjiä ennen vaaleja. Jos minä olisin pormestariehdokas ja epäiltynä virkarikoksesta, minä kertoisin asiasta ihan omatoimisesti äänestäjille, koska luulen, että äänestäjien olisi hyvä tietää tällaisesta asiasta”, hän kommentoi Twitterissä.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kertoi lauantaina kuulleensa Sinnemäkeen liittyvistä rikosepäilyistä ennen kuin Helsingin vihreät asetti tämän ehdokkaakseen. Liikanen sanoo STT:lle, ettei hän tuolloin informoinut asiasta puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisaloa, koska kyse oli Helsingin vihreiden asiasta.

Liikanen muistuttaa lisäksi Ilta-Sanomissa, että vyyhti on ollut aiemmin julkisuudessa ja julkisessa käsittelyssä, ja hallinto-oikeudesta on saatu päätös. Korkein hallinto-oikeus on myös vireillä, ja tämä on ollut julkisesti tiedossa.

Martin Scheinin puolestaan kiinnittää huomiota siihen, että tutkinnanjohtaja ennakoi medialle, että asia menisi syyttäjän harkittavaksi, vaikka tällaista päätöstä ei ole vielä tehty. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Silén on kommentoinut tapaus ainakin Helsingin Sanomille.

”Se olisi kovin outoa, tapahtuipa vaalien alla taikka ei”, Scheinin tviittaa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi asiaa lauantaina lyhyesti vaalitilaisuuden yhteydessä. Hän kertoo saaneensa tiedon Sinnemäkeä koskevasta rikosepäilystä perjantaina vain hieman ennen kuin Yle julkisti asiasta uutisen myöhään illalla. STT:lle puhuneen Ohisalon mukaan Sinnemäellä on edelleen hänen tukensa Helsingin pormestariehdokkaana.

Martin Scheinin korostaa, ettei Ohisalo sisäministeri edes voi kommentoida asiuaa laajasti.

”Ohisalo on sisäministeri. Hän toimisi väärin jos kommentoisi poliisin keskeneräistä tutkintaa onko syytä epäillä rikosta ja annetaanko asia syyttäjälle syyteharkintaan. Sanoi kummin päin hyvänsä, hän tulisi vaikuttamaan tai näyttäisi haluavan vaikuttaa siihen, meneekö asia syyttäjälle. ”