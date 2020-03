Historiallinen valmiuslakikäsittely jatkuu eduskunnassa tänään keskiviikkona. Perustuslakivaliokunta aloitti valmiuslain käyttöön ottamisen käsittelyn eilen tiistaina ja sen arvioidaan saavan tänään keskiviikkona mietintönsä valmiiksi.

Valmiuslakia ei ole koskaan ennen käytetty rauhan aikana. Sanna Marinin (sd) hallitus ja tasavallan presidentti kuitenkin totesivat tällä viikolla, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronavirustilanteen takia. Lopullisen päätöksen valmiuslaista tekee eduskunta.

Eilen tiistaina eduskunnan lähetekeskustelussa olivat hallituksen kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta sekä kolme soveltamisasetusta.

Perustuslakivaliokunta sorvaa tänään mietinnön kahdesta valmiuslain käyttöönottoasetuksesta ja se tulee eduskunnan ainoaan käsittelyyn kello 14:15 alkavaan täysistuntoon. Käyttöönottoasetukset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa, palvelusuhteen ehdoista poikkeamista ja opetuksen keskeyttämistä sekä lisäksi terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palvelujen myynnin rajoittamista koko valtakunnan alueella.

Kolme valmiuslain soveltamisasetusta puolestaan lähetetään erikoisvaliokuntiin lausuntoja varten. Lausuntojen odotetaan valmistuvan torstaina, jolloin ne saadaan myös eduskunnan täysistunnon käsittelyyn.

Kolmessa soveltamisasetuksessa on kyse oikeudesta poiketa kiireettömässä hoidossa määräaikojen noudattamisesta, opetuksen ja koulutuksen järjestämisen rajoituksista sekä poikkeuksista koskien vuosiloma- ja työaikalakia.

Voimaan heti: Lääkkeiden myyntiä voidaan rajoittaa apteekeissa

Hallitus päätti kiireellisessä menettelyssä tiistaina ottaa käyttöön valmiuslain 87 pykälän mukaiset toimivaltuudet. Kyse on siitä että terveydenhuollon alan tarvikkeiden ja lääkkeiden myyntiä voidaan rajoittaa. Asetus tuli voimaan heti.

”Lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi ja lääkehuollon toimivuuden varmistamiseksi on tarve ottaa käyttöön valmiuslain 87 § mahdollistamat keinot. Toimenpiteitä voi olla tarve kohdentaa covid-19-viruksen [eli koronaviruksen] aiheuttamien oireiden hoitoon ja mahdollisten jälkitautien hoitoon tarvittaviin lääkevalmisteisiin, mutta myös mahdollisesti kaikkiin muihin markkinoilla oleviin lääkevalmisteisiin”, hallitus perustelee muistiossaan.

”Lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi on välttämätöntä ottaa käyttöön lääkkeiden jakelussa erilaiset rajoittavat toimenpiteet, jotta lääkevalmisteiden riittävyys niitä tarvitseville voidaan taata ja lääkevalmisteet voidaan kohdentaa niitä eniten tarvitseville. Käytännössä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä voitaisiin määrätä myyntirajoituksista apteekeissa sekä määrätä rajoituksia erien toimittamiseen lääketukuista. Lisäksi hoitotarvikkeiden ja suojavarusteiden osalta voi olla tarpeen säätää myyntirajoitteista”, hallituksen muistiossa sanotaan.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kommentoi lääkeasiaa Ylen aamussa.

”Nythän jo eilen poikkeuksellisesti ja kiireellisesti otettiin käyttöön lääkehuollon ohjaus ja sääntely, siltä osin se [valmiuslaki] on jo voimassa – ilman eduskunnan päätöstä, eduskunta voi sen toki kumota. On ollut tätä lääkehamstrausta, ja halutaan turvata se, että lääkkeet, mitä meillä on maassa, varataan suomalaisten käyttöön. Se oli yksi tarpeellinen asia”, Pöysti sanoi.