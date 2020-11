Koronavirusepidemia painottuu nyt pohjoiselle pallonpuoliskolle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Tämä viittaa vahvasti siihen, että muiden infektiosairauksien tapaan myös koronavirus seuraa kausivaihtelua, jossa syksyllä ja talvella sekä kevättalvella tautia on enemmän liikkeellä kuin kesällä. Salmisen mukaan näin jälkikäteen arvioiden on melko päivänselvää, että kun keväällä tultiin tapausmäärissä alas, niin rajoitusten lisäksi siinä auttoi myös kesäaika.

Keväällä Suomessa nähtiin piikki, joka jäi väestöön suhteutettuna selvästi pienemmäksi kuin monissa muissa Euroopan maissa, Salminen muistuttaa.

”Varmaan kaikkein matalimpiin koko EU:n tasolla”, Salminen sanoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

Tapausten määrä kääntyi elo-syyskuun aikana hitaaseen kasvuun koko Suomessa ja Salmisen mukaan oltiin jonkin aikaa melko huolissaan siitä, nähdäänkö Suomessa samanlaista hyvin nopeaa kehitystä kuin muualla EU:ssa. Kun otettiin käyttöön erilaisia rajoitustoimia ja kohdennettiin niitä alueellisesti ja olosuhteisiin nähden, alkoi näyttää siltä, että toimet purevat.

Nyt Suomella on ”kohtuullinen tilanne” verrattuna muualle EU:hun, Salminen arvioi ja lisäsi, että Suomen luvut näyttävät olevan taas EU:n matalimpia.

Kaikki tapaukset ovat liikaa, mutta verrattuna yleistilanteeseen Suomi ei ole Salmisen mukaan mitenkään kovin huonossa tilanteessa. Salminen myös korostaa, että korona-aika ei ole ohi, eikä ole mitään takeita siitä, että Suomen tilanne pysyy hyvänä. Hän kehottaa suomalaisia noudattamaan suosituksia ja rajoituksia.

”Kevään luvut ovat tavallaan harha”, Salminen sanoi.

Keväällä pystyttiin testaamaan ja todentamaan pitkälti vain vakavimpia tapauksia, kun nyt testauskapasiteetti on aivan toisella tasolla. Salminen arvioi, että keväällä määrät olivat ehkä viisinkertaisesti liian matalia tai jopa enemmän. Todennäköisesti epidemia myös alkoi aiemmin kuin tilastoista nähdään, Salminen kertoi.

Koko Suomen osalta ollaan kohtuullisen rauhallisessa tilanteessa, mutta sairastuvuus on kuitenkin lisääntynyt, Salminen huomauttaa. Haaste on se, että iäkkäiden lisäksi osan suunnilleen keski-iästä alkaen korona vie sairaalahoitoon. Se on haaste terveydenhuollon kuormittumisen suhteen.

”Tämä on tietysti ongelma, jos tapauksia yhtäkkiä olisi hyvin paljon.”

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi tiedotustilaisuudessa, että HUS liikkuu nyt kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen rajamaastossa. Mäkijärvi antaa selvän ohjeen tilanteisiin, joihin moni ehkä tähän aikaan törmää. Jos aamulla herätessä olo on hiukan tukkoinen ja tuntuu, ettei aivan ole kunnossa, kannattaa mennä koronatestiin. Mäkijärven mukaan myös näissä tilanteissa on löytynyt positiivisia koronatuloksia.