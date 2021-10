Hallitus on nostanut poliisin perusmäärärahoja edellisestä vaalikaudesta ja myös tämän hallituskauden sisällä, mutta poliisin käytettävissä oleva rahoitus on silti laskemassa ensi vuonna.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoo esittävänsä lisätalousarviossa 30 miljoonaa euroa poliisille.

”Poliisin resurssit turvataan. Samalla käynnistämme yhdessä sisäministeriön ja poliisin kanssa selvitystyön poliisien määrärahoista ja menotarpeista”, Saarikko kirjoittaa Twitterissä.

Hän tapasi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen tänään perjantaina. Kolehmainen kuvailee käytyä keskustelua rakentavaksi.

”Poliisin operatiivinen toimintakyky pystytään näin ollen turvaamaan ensi vuonna”, hän kommentoi luvattua lisärahoitusta.

Hallitus ilmoitti jo tiistaina pyrkivänsä löytämään ratkaisut, joilla poliisin määrärahat voidaan turvata ensi vuodelle niin, ettei henkilömäärä vähene.

Hallitus on nostanut poliisin perusmäärärahoja edellisestä vaalikaudesta ja myös tämän hallituskauden sisällä, mutta poliisin käytettävissä oleva rahoitus on silti laskemassa ensi vuonna. Tämä johtuu siitä, että poliisin rahoituspuutteita on vuosittain paikattu lisärahoituksilla ja niin sanottu siirtyvä rahoitus, jolla poliisi on kattanut menojaan tänä vuonna, oli jäämässä ensi vuonna pieneksi.

