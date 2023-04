Kokoomus nousi sunnuntain vaaleissa Suomen suurimmaksi puolueeksi ja puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ryhtyy ensimmäisenä tunnustelemaan hallituksen muodostamista. Suurella todennäköisyydellä hänestä tulee myös Suomen seuraava pääministeri.

Ruotsalaislehti Svenska Dagbladetin politiikan toimittaja Torbjörn Nilsson vieraili vaaliviikolla Suomessa seuraamassa vaaliasetelmia.

Laajassa, vaalitunnelmia tulkitsevassa artikkelissaan hän pitää kummallisena, miten ”pipopäinen” ja ”harmaa mies”, jolla on 12 000 seuraajaa Instagramissa, on voittamassa vaalit, kun vastassa on maailmantähdeksi ja suorastaan Suomen uudeksi vientituotteeksi noussut, istuva pääministeri Sanna Marin (sd).

”Herranisä, hän on suomalainen ja hänellä on yli miljoona seuraajaa Instagramissa”, Nilsson kirjoittaa Marinista perjantaina ilmestyneessä artikkelissa.

Nilsson katsoo, miten Narinkkatorilla harmaassa takissa ja jaloille mukavissa kengissä kulkeva Orpo voisi yhtä hyvin olla tilintarkastaja tai virkamies. Noin 40 hengelle pitämässään puheessa Orpo linjaa, että velanotto on pysäytettävä ja käyttää sanaa budjettitasapaino.

Nilsson kuvailee myös, miten Orpo on kerännyt meriittejä tunnollisesti. Kohta 20 vuotta eduskunnassa, toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja ministeritehtävissä.

”Sellainen mies, jolle on joskus vakuutettu, että hänestä voisi tulla suuri poliittinen johtaja; joka tunnollisesti on käynyt läpi kaikki muistiot ja kokoukset; mutta jonka kyky hävitä massaan nousee silti kaiken muun yli”, Nilsson kirjoittaa Orposta.

”Harmaa mies. Mies, jolla on pipo päässä vaalitoreilla.”

Sinänsä suomalaista vaaliasetelmaa Nilsson pitää hyvin yksinkertaisena. Kyse on julkisesta taloudesta ja siitä, miten kokoomus on luvannut säästää julkisesta hallinnosta 9 miljardia euroa kahden vaalikauden aikana.

”Kummallista ei ole se, että suomalaiset ovat kiinnostuneita taloudesta, vaan että tähti kuten Sanna Marin ei ole pystynyt muuttamaan päiväjärjestystä. Ja että vaalitilaisuutta pipo päässä pitävä mies on voittamassa.”

Samassa artikkelissa Nilsson arvioi, että Manner-Euroopassa Sanna Marin on nostattanut toiveita uudesta, modernista vasemmistosta, joka suhtautuu lämpimästi ammattiliittoihin, on punavihreä ja ”ehkä naisellinen”.

”Sanna Marin on – tai hänestä on tulossa – eurooppalaiselle 2020-luvun vasemmistolle sama kuin mitä Tony Blair oli 1990-luvulla”, Nilsson kirjoittaa viitaten Britannian työväenpuoluetta edustavaan ex-pääministeriin.