Koronan omikron-muunnoksen odotetaan leviävän Etelä-Suomesta Meri-Lappiin.

”Joulun aikaan alueella on oleillut paljon matkailijoita Etelä-Suomesta ja omikron-tapaukset tulevat leviämään alueelle todennäköisesti kotimaisten matkailijoiden mukana”, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan.

Lapin maakunta on jaettu kahteen sairaanhoitopiiriin, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireihin.

Länsi-Pohjan alueella on todettu kaksi varmistettua omikron-tapausta. Molempien alkuperä on ulkomailla. Toisesta tapauksesta on kaksi jatkotartuntaa karanteenien sisältä, mutta viitteitä laajemmasta leviämisestä ei ole.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä koronavirustartuntojen määrä on kuitenkin selkeästi nousussa. Viime viikolla todettiin 122 uutta koronavirustapausta, joka on 37 tartuntaa enemmän kuin sitä edeltävällä viikolla. Tartuntojen tarkempi analyysi on kesken.

”Tapausmäärien nousu ei vielä näy sairaalahoidossa. Koronaviruksen vuoksi hoidossa on yhteensä viisi potilasta. Myös tehohoitoa tarvitaan tällä hetkellä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan laajasti tartuntojen ehkäisemiseksi. Lievissäkin oireissa tulee jäädä kotiin ja hakeutua koronavirustestiin.”

Sekä Länsi-Pohjan että Lapin sairaanhoitopiirit ovat epidemian leviämisalueita.

Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin joulun pyhinä yhteensä 164 uutta koronatartuntaa. Luku sisältää kolmen pyhän lukemat. Tartuntoja todettiin miltei jokaisessa Lapin sairaanhoitopiirin kunnassa. Ainoastaan Utsjoella ja Savukoskella ei todettu yhtään tartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi viime viikolla, että 20.12. mennessä Suomessa oli todettu yhteensä 83 varmistettua omikron-löydöstä.

Jo aiemmin on kerrottu, että omikron on valtavirus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

