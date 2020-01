Demokraattipoliitikko Joe Bidenin mukaan Trump on amerikkalaisille selityksen velkaa.

Selitys. Demokraattipoliitikko Joe Bidenin mukaan Trump on amerikkalaisille selityksen velkaa.

Selitys. Demokraattipoliitikko Joe Bidenin mukaan Trump on amerikkalaisille selityksen velkaa.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump saa demokraattipoliitikoilta arvostelua riskialttiista iskusta Irania vastaan. Trump valtuutti Irakin Bagdadissa tehdyn iskun, jossa kuoli vaikutusvaltainen iranilaiskenraali Qassem Suleimani.

Yhdysvallat on ottanut iskun vastuulleen ja Iran puolestaan vannonut kostavansa sen raskaasti.

Trumpin vastaehdokkaaksi tämän vuoden presidentinvaaleihin pyrkivä Joe Biden varoittaa Trumpin heittäneen ”dynamiittipötkön ruutitynnyriin”. Hänen mukaansa Suleimania ei jää suremaan ”yksikään amerikkalainen”, mutta iskun seuraukset tuskin ovat toivotut, Biden varoittaa.

”Presidentinhallinnon mukaan sen tavoite on ehkäistä tulevia Iranin iskuja, mutta seuraus on lähes varmasti päinvastainen. Presidentti Trump heitti juuri dynamiittia ruutitynnyriin ja hän on amerikkalaisille velkaa selityksen strategiasta, jolla joukkomme ja lähetystöjemme henkilöstö pidetään turvassa”, Biden kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Bidenin mukaan on selvää, että Iran kostaa iskun.

”Voimme olla uuden suurkonfliktin kynnyksellä Lähi-idässä. Toivon hallinnon käyneen tarkasti läpi valitsemansa tien seuraukset.”

Muutkin demokraatit varoittavat Trumpin päätöksen jännitteitä eskaloivasta vaikutuksesta. Sen sijaan republikaaneilta Trump saa laajalti kehuja rohkeudesta, CNN summaa.

Trumpin presidentinhallinnon mukaan syy perjantain iskuun oli se, että Suleimani suunnitteli aktiivisesti iskuja amerikkalaisia vastaan Irakissa.

Tutkija: Erittäin riskialtista

Suomessa Lähi-idän asiantuntija, professori Hannu Juusola kuvaa Suleimanin surmaa erittäin riskialttiiksi toimenpiteeksi. Hänen mukaansa isku ”todennäköisesti johtaa merkittävään eskaloitumiseen lähikuukausina” ja voi käydä kalliiksi etenkin Irakille, jonka maaperällä isku tehtiin.

”Sääli Irakia”, Juusola kirjoittaa.

Irakin joutumisesta USA:n ja Iranin taistelutantereeksi ovat varoittaneet myös kansainväliset asiantuntijat. LUE LISÄÄ:

Juusola toteaa Bidenin tavoin, että ”isku oli kuin heittäisi tulitikkuja kuivaan heinäkasaan”. Iran ei voi jättää kostamatta, Juusola arvioi Iltalehden haastattelussa.

Hänen mukaansa isku kohdistui hierarkiassa korkeammalla olevaa henkilöä kohtaan kuin vastaavissa iskuissa yleensä on tapana. Suleimania pidetään jopa Iranin toiseksi vaikutusvaltaisimpana henkilönä. LUE LISÄÄ: