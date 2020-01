Konkaripoliitikko, keskustan entinen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen ja keskustassa pitkän poliittisen uran tehnyt europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen eivät säästele sanojaan arvioidessaan puolueen tilannetta.

Keskustan kannatus on puhuttanut siitä asti, kun puolue sai kaikkien aikojen huonoimman tuloksensa HS-gallupissa. Keskustan kannatus oli siinä 11,1 prosenttia. Lisäksi Kulmuni kommentoi tuolloin Helsingin Sanomien haastattelussa, että ”voi olla, ettei keskusta nouse tästä”. Perjantaina julkaistussa Ylen gallupissa kannatus oli 12 prosenttia.

”Vaikka viimeisen suosiomittauksen tulos antaa hieman uskoa paremmasta, puolue horjuu edelleen kuilun partaalla tai pikemminkin on jo sen pohjalla. Sieltä nouseminen vaatii suurta viisautta ja rohkeutta. Aikaa ei hukattavaksi”, Väyrynen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän sanoo keskustan tilanteen olevan hyvin samankaltainen kuin 1970-luvun alussa ja vuonna 2011.

Väyrynen viittaa vuoden 1970 eduskuntavaaleihin, jolloin Johannes Virolaisen johtaman keskustan kannatus laski edellisten vaalien 21,2 prosentista 17,1 prosenttiin. Vuoden 1972 vaaleissa kannatus laski edelleen 16,4 prosentiin.

”Näiden tappioiden jälkeen puolueelle kehitettiin uudet ohjelmat, joissa yhdistettiin toisiinsa alkiolainen ihmisyysaate ja vihreät ympäristöarvot. Niihin perustui puolueen nousu takaisin suurten puolueiden joukkoon. Ne ovat edelleen kestävä perusta keskustan politiikalle”, Väyrynen sanoo.

Hän muistuttaa, että historiansa toisen romahduksen keskusta koki Mari Kiviniemen johdolla kevään 2011 eduskuntavaaleissa. Silloin kannatus oli 15,8 prosenttia, 7,35 prosenttiyksikköä vähemmän vuoden 2007 vaaleissa.

”Vaalitappioiden perimmäiset syyt ovat samat. Samoja ovat myös ne keinot, joilla puolue voi taas nousta suurten joukkoon”, Väyrynen toteaa.

”Oppositiosta käsin sitä on ennenkin noustu”

Mauri Pekkarinen nostaa esiin hallitusyhteistyön. Hänen mielestään keskustan olisi pitänyt viime kevään vaalitappion jälkeen jäädä oppositioon.

”Historiansa suurimman tappion viime kevään eduskuntavaaleissa kokenut keskusta ei muistanut sitä, mitä alkeellisin poliittisen toiminnan oppi olisi edellyttänyt. Avoin analyysi ja johtopäätökset taakse jääneestä jäivät tekemättä, vaikka sellaista pyydettiin. Välttämätön lakaistiin maton alle. Juha Sipilän hallituksen hyvien saavutusten puolustaminen ja tehtyjen virheiden nöyrä tunnustaminen oppositiosta käsin olisi tarjonnut tilaisuuden palauttaa luottamus, osoittaa kuinka vihervasemmiston ja perussuomalaisten populistien välissä on todellakin tila ja tehtävä aatteellisesti vahvalle ja uudistuvalle keskustalle. Oppositiosta käsin sitä on ennenkin noustu”, Pekkarinen arvioi mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Pekkarinen myöntää hallitusohjelman olevan hyvin keskustalainen. Hän sanoo kuitenkin varoittaneensa myös riskeistä.

”Nyt riskit uhkaavat toteutua, ellei hallituksesta tule pian jotain sellaista hyvää, joka oli pääsyy siihen, että keskusta lähti mukaan. Tähän saakka hallituksen tekemisten tulkinnassa vihervasemmisto on korostanut sitä, että Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallitukset tekevät kaiken toisin kuin Sipilän hallitus. Tämä on sävel silloinkin, kun hallitus syö Sipilän hallituksen suurin uhrauksin rakentamaa perintöä. Sanomattakin on selvää, ettei tuosta retoriikasta ole keskustan uuden menestyksen ainespuiksi.”

Keskustan on Pekkarisen mukaan noustava nyt hallituksen sisällä esille omissa leipälajeissaan.

”Näin silläkin riskillä, että se horjuttaa hallituksen yksimielisyyttä.”

”Järkivihreän ilmastolinjan” aika on Pekkarisen mukaan nyt ohi. Lisäksi hän vaatii, että tutusta hokemasta ”koko Suomesta on pidettävä huolta” on tehtävä totta.

Keskustan puoluehallituksen jäsen Antti Siika-aho puolestaan arvioi, ettei keskusta ole pitkään aikaan osannut kertoa uskottavasti ja selväsanaisesti, mitä se haluaa suomalaisille tarjota.

”Syy ei ole keskustassa itsessään, vaan muuttuneessa poliittisessa ilmapiirissä. Räyhäämisen ja identiteettipolitiikan aikakaudella tahtopolitiikkaa tekevä puolue on joutunut uuden eteen kuin varkain. Keskustalta löytyy kaikki eväät tarjota suomalaisille tarinaa huomisen Suomesta. Keskustan tärkein tämän hetken tehtävä on koota tavoitteidensa osaset uskottavaksi kertomukseksi”, hän analysoi Puheenvuoron blogissaan.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni kommentoi Ylen gallupia perjantaina toteamalla, että kannatuksen suunta on nyt oikea.

”Keskustan gallupkannatus ei ole vielä sillä tasolla, jota tavoittelemme, mutta suunta on nyt oikea. Toivon, että mahdollisimman monen keskustalaisen mielessä kajastavat toivon näköalat”, hän kirjoitti Facebookissa.