Valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander selittää nyt ministeriön tiedotteen sitaattinsa perässä ollutta huutomerkkiä Demokraatissa. Huutomerkkiä on analysoitu ahkerasti sosiaalisessa mediassa ja siihen on viitattu niin mediassa kuin eduskunnassakin.

”Se ei riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin!” kuului Spolanderin sitaatti valtiovarainministeriön tiedotteessa, joka käsitteli talousennustetta. Sen mukaan lähivuosina talouskasvun odotetaan jäävän alle prosenttiin.

”Olen sitä mieltä, että keskustelu hyvinvointivaltion tulevaisuudesta on vähintään yhden huutomerkin (!) arvoinen”, Spolander itse tviittaa nyt.

Demokraatissa hän sanoo, että huutomerkillä oli tarkoitus kertoa viestin vakavuudesta, ei volyymista.

”Ajatukseni oli, että kun kyseessä on minun suustani tuleva sitaatti, voin siihen huudahduksenomaisesti asian sanoa, kun kyseessä on vakava asia. Eli olemme todella huolissamme, että talouden kasvu on jäämässä niin alhaiseksi, että se ei kerrytä julkiseen talouteen tarpeeksi tuloja, joilla voidaan kattaa lakisääteisten palveluiden ja etuuksien kustannukset tulevaisuudessa. Tämä on painava viesti”, Spolander sanoo lehdelle.

”Minä en pysty kontrolloimaan, millaisia tulkintoja lukijat antavat huutomerkistä. Se kertoo enemmän muiden ihmisten näkemyksistä kuin minun näkemyksistäni. Sitä en pidä hyvänä, että minun suuhuni tai päähän tämän huutomerkin kautta asetetaan jotain ajatuksia tai merkityksiä”, Spolander myös kommentoi.

Erityisesti kokoomus on tarttunut huutomerkkiin ja ottanut sen oppositiopolitiikkansa välineeksi. Toinen eduskunnan budjettikeskustelussa kuultu sitaatti oli lakoninen ”niitä odotellessa”, joka löytyi valtiovarainministeriön työllisyystoimia pohtivasta taloudellisesta katsauksesta.

Toisaalta pääministeri Antti Rinne (sd) sanoi eduskunnassa, että virkamiehet tukevat hallituksen linjaa.