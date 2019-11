Nuorten raitistuminen jatkuu Suomessa, ilmenee peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille tehdystä tuoreesta tutkimuksesta. Alkoholinkäytön vähentymisen varjossa kannabiksen käyttö lisääntyy.

Alkoholin suhteen muutokset ovat suuria: kun vuonna 1999 kokonaan raittiiden nuorten osuus oli yhdeksän prosenttia, oli se vuonna 2019 jo 31 prosenttia. Myös suunnilleen viikoittain alkoholia juovien nuorten osuus laski vuosituhannen vaihteen vähän yli viidenneksestä alle viiteen prosenttiin vuonna 2019, THL tiedottaa.

Poikien runsas kertajuominen on vähentynyt vuosituhannen vaihteesta lähtien. Vuonna 1999 noin puolet 15–16-vuotiaista oli juonut vähintään kuusi annosta kerralla 30 viime päivän aikana, kun vuonna 2019 näin oli tehnyt 22 prosenttia tämän ikäisistä.

Samalla asenteet ovat kiristyneet jokaviikkoista suurten alkoholimäärien (6+ annosta) kulutusta eli käytännössä humalajuomista kohtaan. Nuoret ajattelevat entistä useammin, että sekä runsaaseen kertajuomiseen että säännölliseen pienten annosmäärien juomiseen liittyy suuria riskejä.

Poikkeus pitkään jatkuneessa päihteidenkäytön myönteisessä kehityksessä on kannabiskokeilujen lisääntyminen erityisesti pojilla, THL toteaa tiedotteessaan.

Kannabis on nuorten yleisimmin kokeilema tai käyttämä huume. Kannabista elinaikanaan kokeilleiden poikien osuus on noussut vuoden 1995 viidestä prosentista 13 prosenttiin vuonna 2019. Tytöillä vastaavat luvut olivat viisi ja yhdeksän prosenttia. Muiden huumeiden kohdalla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tiedot käyvät ilmi nuorten päihteiden käyttöä käsittelevästä eurooppalaisesta koululaistutkimuksesta, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Tutkimus on tehty vuodesta 1995 alkaen neljän vuoden välein 23–39 Euroopan maassa. Kyselyyn osallistuvat tutkimusvuonna 16 vuotta täyttävät koululaiset, jotka ovat Suomessa peruskoulun yhdeksännellä luokalla.

ESPAD-tutkimuksen kansainvälinen raportti valmistuu elo-syyskuussa, jolloin selviää, miten Suomi vertautuu muihin Euroopan maihin. Nyt jo tiedetään, että Ruotsissa ja Norjassa, joissa sekä alkoholin että kannabiksen käyttö 15–16-vuotiailla on jonkin verran Suomea alhaisemmalla tasolla, alkoholin käyttö on vähentynyt edelleen eikä kannabiksen käytössä ole tapahtunut muutoksia.