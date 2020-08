Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila vetoaa lehdistöön, jotta media käyttäisi harkintaa Valko-Venäjän tilanteen pohdinnassa ja puheenvuorojen antamisessa jääkiekkovaikuttajille.

Valko-Venäjä on ajautunut kyseenalaisten vaalien seurauksena levottomuuksiin, ja mielenosoituksia on tukahdutettu kovin keinoin. Samaan aikaan Suomessa on puhuttanut jääkiekon MM-kisojen kohtalo, kisapaikan kun on määrä olla Valko-Venäjä.

”Hyvät Ilta-Sanomat ja Iltalehti, Valko-Venäjän hallinto syyllistyy [presidentti Aljaksandr] Lukashenkan johdolla kv-raporttien mukaan parhaillaan kidutukseen ja muihin #ihmisoikeudet loukkauksiin. Nyt ei ole aika antaa tilaa jääkiekko'vaikuttajille' laukoa ihan mitä sattuu. En linkitä. Please stop”, Mattila vetoaa.

Hän otti jo aiemmin kantaa jääkiekkolegenda Esa Tikkasen kannanottoon Valko-Venäjän kisojen puolesta.

”Urheilijoilla on tietysti sananvapaus. Mutta miksi tällaista ’pohdintaa’ pitää julkaista? YK on todentanut Lukashenkan hallitseman Valko-Venäjän räikeät ihmisoikeusloukkaukset aukottomasti. Ja urheilu ja politiikka kietoutuvat toisiinsa, varsinkin kv-kisojen osalta”, Mattila tviittasi.

Esa Tikkanen otti kisojen puolesta kantaa Ilta-Sanomissa perustellen asiaa Lukashenkan kiekkohulluudella.

”Hän pitää huolta maastaan, vaikka onkin niin sanottu diktaattori”, Tikkanen myös totesi.

Tikkanen on myöhemmin todennut, ettei hän tiennyt tarpeeksi Valko-Venäjän tilanteesta kommentoidessaan.

”Euroopan viimeinen diktaattori”. Aljaksandr Lukashenka on hallinnut Valko-Venäjää diktaattorin ottein vuodesta 1994. Kuva: ANDREI STASEVICH / POOL

Valmentaja-kommentaattori Juhani Tamminen puolestaan vetosi Iltalehdessä siihen, että jääkiekko pienenä lajina ”tarvitsee kaiken mahdollisen populariteetin”.

”Veli-Lukašenka on kiekkomies”, Tamminen sanoi.

”Meidän pitää ymmärtää, että tuolla jossain maailman kolkassa saattaa olla joku diktaattori, mutta se voi olla myös saatanan kova kiekkomies.”

