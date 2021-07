Viime aikojen voimakkaat helteet Suomessa ovat ampaisseet kivennäisvesien ja vissyjen kysynnän kovaan nousuun.

Kysyntä on ollut suurta ja osassa kaupoista kivennäisvedet ovat välillä jopa tilapäisesti loppuneet.

”Merkittävä volyymikasvu saa aikaan painetta koko toimitusketjuun aina tuotannosta keräykseen ja tavarantoimitukseen saakka”, kommentoi Keskon osto- ja myyntipäällikkö Sari Oksanen.

Helteiden pitkä kesto aiheuttanut ongelmia

Vissyjen ja kivennäisvesien kysynnän kasvu kesäisin ja helteiden aikaan ei ole uusi ilmiö. Nyt poikkeuksellisena tekijänä on kuitenkin helteiden pitkä kesto.

”Kesäkuun alussa ensimmäisten hellepäivien alkaessa menekki kasvoi noin 40 prosenttia. Nyt heinäkuussa kasvua on ollut myynnissä jopa 120 prosenttia”, Oksanen kommentoi.

Oksanen muistuttaa, että tilanteet heidän kaupoissaan ovat aina myymäläkohtaisia. Saatavuustilanne vaihtelee päivittäin kauppojen toimitusten perusteella.

”Ei ole kyse kuitenkaan sellaisesta tilanteesta, jossa kaikista kaupoista olisi kaikki vedet loppu. Kaupoissa, joissa on isommat varastotilat, on pystytty varustautumaan paremmin kuin niissä, joissa on pienemmät varastot.”

Myös S-ryhmän kaupoissa myynti on kasvanut, vaikka se onkin ollut maltillisempaa.

”Koko tämän vuoden aikana kysyntä on noussut noin 10 prosenttia. Heinäkuussa kysyntä on ollut todella suurta ja menekki on välillä jopa tuplaantunut”, kertoo SOK:n myyntipäällikkö Minna Mikkilä.

Mikkilän mukaan äkilliset kysynnänmuutokset luovat aina haasteita. Erityisesti ongelmia on ollut monipakkaustuotteissa.

”Monipakkaustuotteet ovat hitaampia tuottaa. Yleisesti on todettava, että vettä kyllä riittää. Pakkaaminen voi välillä aiheuttaa pullonkaulaa.”

Panimoissa täysi tohina päällä

Panimoissa vesiä valmistetaan täydellä teholla ja pyritään vastaamaan suureen kysyntään.

”Myyntiluvut ovat yllättäneet ja siihen ei täysin olla pystytty varautumaan, mutta olemme kuitenkin saaneet homman toimimaan”, kommentoi Sinebrychoffin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström.

Weckströmin mukaan suuremmilta ongelmilta on vältytty.

”Mitään kriisiä meillä ei tässä ole ollut. Päivän tai parin viivästyksiä on ollut, mutta ei mitään sen vakavampaa.”

Hän kiittelee myös työntekijöitään venymisestä helteiden aikana.

”Tiukkoja paikkoja on ollut, mutta toistaiseksi on mennyt hyvin. Kauheastihan se on kiinni myös tuotannon puolella ja logistiikassa olevista ihmisistä. He ovat joustaneet todella paljon.”