Vuoden tieteentekijä Nafisa Yeasmin on yhteiskuntatieteiden tohtori ja projektipäällikkö Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa ja tutkii maahanmuuttoa, kotoutumista, alueellista kehittämistä, kestävää yrittäjyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Hänen vuosi sitten tarkastettu väitöskirjansa käsitteli alueellisia ongelmia sekä muita tekijöitä, jotka vaikuttavat maahanmuuttajien kotoutumiseen arktisella alueella.

Mitä nämä ongelmat ja tekijät ovat?

”Pohjoisessa äärimmäinen kylmyys ja pimeys ja se, että täällä ei ole niin paljon ihmisiä heidän omasta maastaan, ei kulttuuriaktiviteetteja – eikä avoimia työpaikkoja”, Yeasmin kertoo puhelimessa. ”Maahanmuuttajien työttömyysprosentti pohjoisessa on tosi korkea. Sekin on yksi asia, minkä vuoksi maahanmuuttajat eivät halua olla siellä.”

Yeasmin huomauttaa, että matkailualalla on töitä mutta ei tekijöitä.

”Ne ovat matalan kynnyksen töitä, mutta niissä on myös matala palkka, joka ei perheellisiä houkuttele. Ja toisaalta vuokrat ovat tosi kalliita matkailukeskuksissa.”

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet, joilla helpottaa maahanmuuttajien työllistymistä ja toisaalta työvoimapulaa?

”Näyttötutkinto on todella tärkeä. Heti kun maahanmuuttaja saapuu maahan, pitäisi tehdä osaamisen kartoitus ja sen jälkeen nopeasti näyttötutkinto tai rinnastamisella tai pikakurssilla antaa mahdollisuus työllistymiseen. Myös oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto.”

Näyttötutkinnolla voi osoittaa ammattitaitonsa ja saada tutkintotodistuksen ilman erillistä koulutusta. Rinnastamisella tarkoitetaan muualla suoritetun tutkinnon tunnustamista Suomessa.

”Toinen tutkimuksessa esiin tullut ratkaisu on, että niille jotka jo maassa, annetaan entistä paremmat tiedot siitä, millä aloilla tulevaisuudessa on työpaikkoja.”

Maahanmuuttajanaisten työllistämiseen pitäisi Yeasminin mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Hän muistuttaa OECD:n viime vuonna ilmestyneestä raportista, jossa moititaan Suomea maahanmuuttajanaisten huonosta kotoutumisesta ja työllisyysasteesta.

”Suurin osa pakolaisista tulee maista, joissa on vahva patriarkaatti. Joukossa on paljon naisia, jotka eivät koskaan ole tehneet töitä kodin ulkopuolella. Eivätkä he haluakaan tehdä. Meillä on paljon tekemistä siinä, miten kannustetaan naisia töihin.”

Lue myös: OECD:n mukaan Suomen kotihoidon tuki heikentää naisten työmarkkina-asemaa, ja sillä on vaikutusta myös maahanmuuttajalasten kotoutumiseen

OECD syytti tästä muun muassa kotihoidontukea.

”Jos sitä vähennetään, tilalle tulee uusia ongelmia. Pitäisi tarjota jotain uusia vaihtoehtoja”, Yeasmin sanoo.

Nafisa Yeasmin on opiskellut oikeustieteen maisteriksi Rajshahin yliopistossa Bangladeshissa ja työskennellyt aiemmin lehtorina Prime University -oppilaitoksessa Bangladeshissa. Yeasmin muutti Rovaniemelle vuonna 2006. Tällä hetkellä hän työskentelee Aim2Work-hankkeessa, jonka tavoitteena on motivoida pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukemaan maahanmuuttajataustaisia ja muita pitkäaikaistyöttömiä työmarkkinoille pääsyssä.

LUE MYÖS: