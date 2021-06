Kansanedustajilta on toivottu, että oman puolueen ministereille ei esitettäisi kysymyksiä eduskunnan kyselytunnilla.

Asia nousi esiin viimeisellä kyselytunnilla ennen kuntavaaleja, jotka käydään Suomessa sunnuntaina.

Entinen pääministeri, keskustan kansanedustaja Juha Sipilä otti kyselytunnilla osaa perussuomalaisten aloittamaan verokeskusteluun ja tiedusteli valtiovarainministeri Annika Saarikolta (kesk) hallituksen verolinjauksista.

”Ymmärränkö oikein, arvoisa valtiovarainministeri, että tämä hallitus ei aio korottaa työn verotusta, ei aio korottaa yritysten verotusta, ei aio korottaa yrittämisen verotusta? Siitähän tämä kysymys lähti liikkeelle. Olenko ymmärtänyt oikein, että hallituksella ei ole tällaisia suunnitelmia?” Sipilä kysyi Saarikolta torstain kyselytunnilla.

Saarikko kehui puoluetoverinsa ”hyvää ja selventävää” kysymystä ja vahvisti myös Sipilän esiin nostamat syyt. Sipilän mukaan verojen kiristäminen kääntyy yritysten kilpailukykyä vastaan ja suomalaisen työn kilpailukykyä vastaan, mikä taas kääntyy työllisyyttä vastaan. Sipilä huomautti, että työllä ja työllisyydellä pystytään pitkällä tähtäimellä tasapainottamaan julkinen talous.

"Emme ole korottamassa, emme yrittämisen, yrittäjien emmekä yksittäisten suomalaisten työhön liittyvää verotusta”, Saarikko vastasi Sipilälle.

"Verotuksen puheenvuoroissa kannattaa olla huolellinen ja tarkka siltäkin osin, että niillä myös on vaikutuksia niin kutsuttuun vakauteen ja ennustettavuuteen, joiden osalta vaikkapa yritykset pohtivat sijoittumistaan Suomeen, pohtivat sitä, perustetaanko tänne yritykselle lisää työpaikkoja ja niin edelleen. Eli itse asiassa on ehkä hyvä täydentää: Päinvastoin. Me emme ole kiristämässä, mutta tähän sote-uudistukseen liittyy ratkaisu, joka vuodesta 23 alkaen kokonaisuudessaan keventää ansiotuloverotusta 200 miljoonalla eurolla, eli päinvastainen suunta”, Saarikko jatkoi.

Toinen varapuhemies Juho Eerola (ps) huomautti Saarikon vastauksen jälkeen kansanedustajille esitetystä toiveesta.

"Arvoisille edustajille on aiemmin esitetty toive, että oman puolueen ministerille ei mielellään esitettäisi kysymyksiä. Edustaja Mäkelä näyttää esimerkin”, Eerola sanoi ja sai puheenvuoroaan odottaneen Jani Mäkelän (ps) naurahtamaan.

Eerolan ja Mäkelän puolue perussuomalaiset on tällä hetkellä oppositiossa, eikä puolueella siten ole yhtään ministeriä.

