Kokeneen sdp:n kansanedustajan Erkki Tuomiojan kirjoitus Hufvudstadsbladetissa aiheuttaa äläkkää oppositiossa.

”Elvytyspaketti on poikkeuksellinen väline poikkeuksellisessa kriisissä, ei kestävä mekanismi. Siitä huolimatta on selvää, että se muuttaa EU: ta pysyvästi. Samaa instrumenttia, jota käytetään, voidaan ehkä käyttää myös tulevaisuudessa. On turha uskoa, että elämme nyt viimeisessä maailmantalouteen vaikuttavassa kriisissä”, Tuomioja kirjoittaa.

Sekä pääministeri Sanna Marin (sd), eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) että valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) ovat korostaneet, että kyse on kertaluontoisesta asiasta. Tuomiojan kirjoitus onkin hänen henkilökohtaista näkemystään. Tuomioja on kuitenkin ensimmäinen hallituspuolueen edustaja, joka tämän ajatuksen tuo esiin, kuten Taloussanomat huomauttaa. Oppositio älähtää asiasta välittömästi.

”Nyt pääministeri Sanna Marinin⁩ syytä heti avoimesti kertoa millaista elvytysrahastoa hallituksen piirissä kaavailtu. Onko ed. Tuomiojan tehtäväksi annettu vilauttaa suomalaisille karu totuus? Kertaluonteiseksi kriisivälineeksi vannottu onkin aivan jotain muuta?” kritisoi kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa.

”Eurostoliitto pystyyn koronan varjolla”, tviittaa perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin.

”Erkki Tuomioja sanoo, että ainutkertaiselle ja tarkkarajaiselle EU:n velkapaketille löytyy käyttöä varmasti jatkossakin, kun kriisejä tulee. Eli se niistä Marinin hallituksen lupauksista ja julistuksista”, kansanedustaja Hjallis Harkimo tviittaa.

”Demareilta mielenkiintoisia avauksia viime päivinä. Ensin vpj Mäkynen tuomitsee asiantuntijoiden sopeuttamistarpeet ja nyt Tuomioja julistaa, että EU:n elpymispaketti ei jää ainutkertaiseksi. Onko todella niin, että demarit haluavat suomalaiset veronmaksajat täysin vereslihalle?” kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo tviittaa.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen on sanonut Uuden Suomen haastattelussa, että EU teeskentelee yhä rahapolitiikkansa ja finanssipolitiikkansa olevan toisistaan erillisiä saarekkeita. Julkisuudessa kerrottiin aiemmin Euroopan keskuspankki EKP:n sisäisestä pohdinnasta, että koronakriisiohjelman piirteitä siirrettäisiin osaksi pidempiaikaista rahapolitiikkaa.

