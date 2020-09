Euroopan parlamentti on äänestyksessään kannattanut Venäjä-pakotteiden lisäämistä ja Nord Stream 2 -kaasuputkihankeen pysäyttämistä liittyen venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin myrkytystapaukseen.

EU-parlamentti hyväksyi Navalnyin tapausta koskevan päätöslauselman viime viikolla äänin 532 puolesta, 84 vastaan ja 72 tyhjää.

Ilta-Sanomat toi viikonloppuna esiin, että tyhjää äänestäneiden meppien joukossa oli kolme suomalaista: Eero Heinäluoma (sd), Miapetra Kumpula-Natri (sd) ja Mauri Pekkarinen (kesk).

Tyhjää äänestäneistä europarlamentaarikoista Kumpula-Natri ja Heinäluoma kuuluvat parlamentissa S&D-ryhmään ja Mauri Pekkarinen Renew Europe -ryhmään.

”Molemmat ryhmät tukivat parlamentin yhteistä päätöslauselmaa ja lähes kaikki niiden europarlamentaarikot äänestivät sen puolesta. Tyhjää äänestäneet suomalaismepit poikkeisivat tässä siis oman poliittisen ryhmänsä linjasta”, huomauttaa kokoomuksen meppi Henna Virkkunen tiedotteessaan.

Uusi Suomi kysyi taannoin suomalaismeppien kantoja Venäjään kohdistuviin pakotteisiin Navalnyin tapauksen vuoksi. Heinäluoma, Kumpula-Natri ja Pekkarinen eivät antaneet siinäkään suoraa kyllä-vastausta.

Kumpula-Natri ja Heinäluoma ovat nyt perustelleet kantojaan sosiaalisessa mediassa.

”Tuomitsen Navalnyin myrkyttämisen ankarasti ja ilman varauksia”, aloittaa Heinäluoma.

”Venäjältä pitää vaatia asian riippumatonta selvitystä ja syyllisten rankaisemista. Jos Venäjä ei ole tähän valmis, on oltava valmius myös sanktioihin. Ensin kuitenkin tutkitaan ja vasta sen jälkeen hutkitaan. Jos Venäjä kieltäytyisi tutkinnasta, olisi se jo yksin raskauttavaa ja oikeuttaisi länsimaiden vastatoimet”, hän kirjoittaa Facebookissa.

”Huonoa on, että parlamentti vaatii pakotteita ennen kuin tutkimusta on tehty tai ennen kuin Venäjä on kieltäytynyt tutkimuksesta. Huonoa on myös, että Navalniyn kohtelun selvittämiseen on liitetty monenlaisia siihen kuulumattomia asioita. Näitä ovat vaatimukset EU:n Venäjä-suhteiden uudelleenarvioinnista, uusien pakotteiden käynnistämisestä, vaatimus Itämeren kaasuputkihankkeen keskeyttämisestä ja vaatimus Venäjän kansainvälisestä eristämisestä. Mukaan on otettu monta muutakin Navalnyn myrkytykseen kuulumatonta asiaa, kuten vaatimus EU:n tuesta toisinajattelijoille ja kansalaisjärjestöille ja vaikkapa esitys Venäjä-yliopiston perustamisesta EU-alueelle. Emme hyväksy, että Venäjä puuttuu länsimaiden vaaleihin tai tukee itselleen edulliseksi mieltämiään puolueita tai liikkeitä EU:ssa. EU:n ei siis pidä ryhtyä itsekään rahanjakajaksi tai toimijaksi Venäjän sisäpolitiikassa”, hän selvittää.

Kumpula-Natri on samoilla linjoilla.

”Äänestin tyhjää. Tutkitaan ja tuomitaan, jos Venäjä ei edesauta riippumatonta tutkimusta, tuomitaan mm. pakottein. Lausuma etukenossa”, hän tvittaa.

”Lausumassa oli myös North Stram 2 putken keskeytys. Kaasu on osana eurooppalaista siirtymää puhtaampaan, tämä putki lähes valmis”, hän lisää.

Uuden Suomen kyselyssä Mauri Pekkarinen totesi niin ikään olevansa valmis lisäämään kauppapakotteita Venäjää vastaan, ”jos käy ilmi, että myrkyttämisen taustalla on Venäjän keskushallinto eli joku tai jotkut valtion valtion ylimmästä johdosta”.

”Jos tällaisesta ei todisteita, silloin on paljon vaikeampaa perustella pakotteita”, Pekkarinen totesi.

