RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz katsoo, että jos parhaillaan Säätytalolla neuvoteltava hallitusohjelma valmistuu, on nimenomaan RKP:n ansiota, että siitä tulee parempi.

Adlercreutz alleviivaa RKP:n puoluekokouksessa pitämässään puheessaan, että poliittista keskustaa tarvitaan nykyisessä polarisoituneessa yhteiskunnassa. enemmän kuin koskaan. Ruotsalaisen kansanpuolueen vahvuus on hänen mukaansa aina ollut kyky työskennellä ratkaisukeskeisesti erilaisissa hallituskoalitioissa.

”Edellisessä hallituksessa olimme porvarillinen liberaali ääni. Sitä tarvittiin siinä, ja sitä ääntä käytettiin menestyksekkäästi. Jossain toisessa koalitiossa voimme taas olla se ääni, joka tasapainottaa kuormaa, jotta se ei kallistu liikaa toiseen suuntaan. Tässä roolissa RKP on ollut useissa koalitioissa. Poliittisessa keskustassa olevana puolueena, joka on toiminut niin sovittelijana ja kuin myös pianonvirittäjänä.”

Adlercreutz korostaa, että kaikkea ei voi hyväksyä ja oikea on erotettava väärästä.

”Samalla ei ole helppoa olla se, joka yrittää torjua polarisaatiota. Ymmärrystä on vaikea rakentaa. On helppoa eksyä. Kaikkea ei voi hyväksyä. On erotettava oikea väärästä. Me näemme tämän eron. Näemme sen selvästi. Tämän vuoksi teemme sitä työtä, jota teemme Säätytalolla.”

Adlercreutzin mielestä on perusteltua, että seuraavalla hallituskaudella keskitytään talouteen. Samalla tulee hänen mukaansa kuitenkin huolehtia ilmastosta, Suomen kansainvälisestä roolista, ihmisoikeuksista, kestävästä kehityksestä ja tasa-arvosta.

”Suomea kohtaavat haasteet eivät ole vähäpätöisiä. Tulevalla hallituksella on valtava tehtävä edessään. Kestävyysvaje on kurottava umpeen, jotta olemme valmiita kohtaamaan mahdolliset tulevat kriisit ja niiden mukanaan tuomat markkinashokit. Edellisessä hallituksessa tekemämme työ auttaa meitä tällä tiellä.”

LUE SEURAAVAKSI: