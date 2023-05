Kuva: Outi Järvinen

Fanfaari soikoon. Pörssisähkön vuorokauden keskihinta putosi ensimmäistä kertaa historiassa miinukselle Suomessa viime keskiviikkona – niukasti, mutta kuitenkin.

Tavallisesti hinta on ollut miinuksella joitakin tunteja vuorokaudessa ja yleensä yöaikaan. Keskiviikkona tämäkin fakta kääntyi nurin, koska hinta oli miinuksella ennen kaikkea päiväsaikaan.

Talven sähköpulasta on siirrytty sähkötulvaan.

Viime syksy opetti suomalaiset säästämään sähkössä. Valot eivät turhaan pala ja viime viikolla Motivakin ”julisti” lämmityskauden päättyneen ja kehotti panemaan sähköpatterit kiinni ja ilmalämpöpumput kesämoodille. Ja näin näyttää tapahtuneen.

LUE MYÖS Sähkö oli eilen ilmaista – tässä selitys historialliselle ilmiölle

Energiateollisuuden kalkyyleissa muu kuin teollisuuden sähkönkulutus on viime vuoden lokakuusta lähtien näyttänyt kuukausi kuukaudelta miinusta verrattuna vastaavaan aikaan 12 kuukautta sitten. Uusin tieto on huhtikuulta. Miinusta 8,4 prosenttia. Toukokuu tuskin poikkeaa kehityksestä.

Samaan aikaan sähkön tuotantokapasiteetti on Suomessa kasvanut. Ydinvoimaa on tarjolla lähes 4 400 megawattia ja tuulivoimaa nimellisesti jo 5 700 megawattia ja lisää tulee. Aurinkosähköäkin on tarjolla keskipäivällä lähes Loviisan yhden ydinlaitoksen verran.

Kaiken kruunaavat viime talven ja kevään sateet, joista syntyneet tulvat ovat nostaneet vesivoiman pakkotuotannon huippuunsa. Vesivoiman avulla ei nyt todellakaan ole säädelty sähköntuotantoa.

Sen paikan on ottanut perusvoima. Sähköntuotantoa säädetään nyt niin Olkiluodossa kuin Loviisassa, joissa ydinvoimaloita ajetaan pienemmällä teholla kuin olisi mahdollista.

Sähköntuotantoa säädetään nyt niin Olkiluodossa kuin Loviisassa.

Kaikki siis hyvin? Sähköä Suomessa riittää ja ennen kaikkea halpaa sähköä kaikille meille pörssisähkösopimuksen tehneille. Silti takaraivossa vaanii pieni piru. Sähköntuotannossa nyt on nyt ja huomenna kaikki voi olla toisin.

Halvan sähkön tulva on saatava padottua järkevästi, jotta suomalaisilla olisi kohtuuhintaista sähköä seuraavien talvien 25 asteen pakkasissakin. Kukaan ei halua maksaa euroa yhdestä kilowattitunnista sähköä – ei edes 20 senttiä.

Siksi toukokuun halvan sähkön aika pitäisi merkitä potkua suurten ja merkittävien sähkövarastojen kehittämiseen ovat ne sitten mekaanisia, sähkökemiallisia, lämpökemiallisia, kemiallisia tai lämpövarastoja, kuten tutkijat ovat niitä määritelleet.

Uusi vetytalous on ovella, ja sähköautojen akutkin ovat vaihtoehto, kun autokanta kasvaa. EK puhuu jopa yli 85 miljardin euron vihreästä investointipotentiaalista.

Tähän Suomen on iskettävä. Uutta vauhtia kehitykseen tarvitaan nyt ja heti.

LUE SEURAAVAKSI: