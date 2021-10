Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Instagramissa Kesärannan viime sunnuntaina järjestettyä illanviettoa, jossa oli mukana musiikkialan vaikuttajia.

”Muutama sana siitä Kesärannan tilaisuudesta, joka sunnuntaina järjestettiin. Siinä oli vilpitön tavoite: käydä keskustelua musiikkialan kanssa siitä tilanteesta, mikä alalla on koronakriisin aikana ollut, kuulla eri toimijoita ja käydä heidän kanssaan keskustelua. Tavoite oli vilpitön. Monet osallistujat ovat saaneet täysin kohtuutonta kritiikkiä osakseen. Olen siitä todella pahoillani. He toivat alan viestejä esiin ja me niitä kuulimme”, Marin sanoo Instagramissa.

Marinin mukaan hallitus haluaa rakentaa luottamusta alan kanssa, eikä kuluvan viikon keskustelu ole siinä auttanut.

”Siitä olen myös pahoillani.”

Monet alan toimijat ovat ihmetelleet tapahtumaa sosiaalisessa mediassa. Erityistä huomiota on herättänyt se, että kutsuttujen joukossa ei ollut hallituksen koronatoimien näkyvimpiä kriitikkoja. Kun samalla viikolla julkistettiin kulttuurileikkausten kohdentuminen, kritiikki yltyi.

Hallitusviisikko kokoontuu puimaan hupenevien Veikkaus-varojen ongelmaa tänään perjantaina.

