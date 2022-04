It-alan palkkatasa-arvo on perinteisesti ollut hyvällä mallilla. Tietotekniikan palvelualan ammattijärjestö Tietoala ry:n mukaan naisen euro on pysynyt pitkään 95–97 sentissä. Viime vuosina kehitys on kuitenkin ottanut huonomman suunnan.

Uudesta Tietoala ry:n työmarkkinatutkimuksesta selviää, että it-alalla työskentelevien miesten keskipalkka on 4610 euroa ja naisten 4151 euroa kuukaudessa. Naisen euro on laskenut 91 senttiin.

Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi on huolissaan kehityksestä. Hänen mukaansa naisten houkutteleminen alalle ei onnistu, mikäli nykyinen kehitys palkkatasa-arvossa jatkuu.

”Pelkkien korupuheiden aika on ohi ja vaadimme työnantajilta konkreettisia tekoja palkkavinouman korjaamiseksi. Muuten tavoite naisten osuuden kasvattamisesta it-alalla jää kaukaiseksi haaveeksi”, Kopperi sanoo tiedotteessa.

Vuoden 2020 lokakuusta vuoden 2021 lokakuuhun palkkojen kasvussa on nähtävissä räikeitä eroja. Tällä aikavälillä miesten palkkojen nousun mediaani oli 200 euroa, kun naisilla sama luku oli vain 98 euroa. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvien korotusten mediaani oli naisilla 250 euroa, kun miehillä sama oli 300 euroa.

Pienimmät erot palkannousuissa miesten ja naisten välillä olivat niillä, jotka vaihtoivat uuteen tehtävään samalla työnantajalla. Tällöin miesten palkat nousivat keskimäärin 500 euroa ja naisten 488 euroa.

Kopperin mukaan palkkaeroa kasvattaa erityisesti työpaikan vaihtaminen. Työpaikkaa vaihtavilla miehillä uusi kuukausipalkka oli keskimäärin 770 euroa korkeampi kuin edellisessä työpaikassa. Uudelle työnantajille siirtyvillä naisilla palkka oli keskimäärin 600 euroa korkeampi.

Insinööriliiton työehtoasiantuntija Minna Anttonen muistuttaa, että palkkaeroa on selittänyt se, että miehet toimivat useammin paremmin palkatuissa tehtävissä. Naiset toimivat usein esimerkiksi asiakaspalvelussa, kun miehiä löytää enemmän päällikkötasolta.

”Voiko ero johtua siitä, että it-alan osaajapula kohdistuisi enemmän tyypillisiin miesten tehtäviin? Työpaikan vaihtamisen myötä miehille tuleva korkeampi korotus puhuisi sen puolesta”, Anttonen pohtii.

