Hallituksen maakuntaverolinjauksessa on varauma, huomauttaa hallituspuolue rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz Uuden Suomen haastattelussa.

”Kyllä hallitus jätti sillä tavalla varauman, että mikäli tätä verotusta koskevaa lainsäädäntöä ei saada valmiiksi hallituskauden aikana, niin sitoudutaan varmistamaan maakuntien rahoituspohjan riittävyys, eli pientä epävarmuutta siinä on”, Adlercreutz sanoo viitaten hallituksen sote-ministerityöryhmän linjauksiin.

Hallituksen sisäinen erimielisyys maakuntaverosta on noussut viime aikoina julkisuuteen ja näkyi myös tiistaina MTV:n vaalitentissä. Puoluejohtajilta kysyttiin käsiäänestyksessä, ketkä kannattavat maakuntaveroa. Hallituspuolueista keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ei nostanut kättään.

Adlercreutz on Saarikon kanssa eri mieltä siitä, mitä hallitus itse asiassa on sopinut maakuntien laajoista tehtävistä. Saarikko on sanonut aiemmin, että ”maakunnalle siirtyvät muut tehtävät ovat aivan oleellinen osa tätä maakuntaverotusratkaisua ja tästä on myös hallituksessa sovittu”.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu 9.6.2021.

