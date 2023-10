Valtioneuvosto pitää tiedotustilaisuuden tänään klo 17:30 liittyen kaasuputken vaurioihin. Myös Suomen ja Viron välisessä tietoliikennekaapelissa on todettu vika.

Paikalla tiedotustilaisuudessa olivat pääministeri Petteri Orpo (kok) ja useita viranomaisia.

Viranomaiset ovat paikallistaneet vauriokohdan Baltic Connector -maakaasuputkessa, valtioneuvoston tiedote kertoo. Vaurio havaittiin yöllä 8. lokakuuta. Lisäksi on todettu vika Suomen ja Viron välisessä tietoliikennekaapelissa.

Orpo kertoi aiemmin tänään eduskunnassa, että putkivauriosta on aloitettu viranomaistutkinta KRP:n johdolla.

On todennäköistä, että vaurio on seurausta ulkopuolisesta toiminnasta, Orpo sanoo. Valmiutta on nostettu, Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa ensin. Myöhemmin hän täsmensi, ettei valtiojohdossa ole tehty päätöstä valmiuden nostamisesta ja kuvasi, että valppautta on nostettu. Orpon mukaan tavallisten suomalaisten ei tarvitse olla tapahtumista huolissaan. Puolustusvoimat totesi tiedotustilaisuudessa, että Suomessa ollaan ”normaaliolojen valmiudessa”.

Tietoliikennekaapelissa oleva vahinko on todennäköisesti Viron talousalueella.

Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, että kaasunsaanti on turvattu tulevaksi talveksi.

”Suomen energiahuoltotilanne on vakaa eikä kyseessä ole meitä lamaannuttava teko. Kaasun saanti turvattu Inkoon lng-terminaalin kautta, myös tulevana talvena. Eli kapasiteetti riittää.”

Orpon mukaan useat viranomaistahot ovat kokoontuneet asian tiimoilta, myös TP-utva eli tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta kokousti.

Keskusrikospoliisi KRP:n mukaan epäiltynä rikosnimikkeenä on törkeä tuhotyö.

Korjaaminen kestää kuukausia, työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Riku Huttunen.

Median kysymykseen siitä onko syytä epäillä, että toimija on venäläinen, Orpo vastasi näin:

”Minusta on tärkeää, että asiaa tutkitaan eikä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.”

Juttua tarkennettu 10.10.2023 kello 19:18: Täsmennetty Orpon mainitsemaa valmiuden nostoa ja otsikkoa muutettu sen mukaisesti.