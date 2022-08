Suomeenkin on tilattu 64 kappaletta F-35-koneita. Konetyyppi kärsii jatkuvista laatuongelmista.

Locheed Martin on valmistanut jo yli 800 F-35-hävittäjää. Laatuongelmia on ollut alusta saakka, ja niihin on yritetty puuttua tiukasti.

Tuloksetta.

Nyt meneillään on jo 14. tuotantoerä ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin laadunvalvojan Defense Contract Management Agencyn raportti on surullista luettavaa.

”Liian monia laatuongelmia ei havaita tehtaalla. Ne huomataan usein vasta, kun koneet on luovutettu”, kerrotaan raportissa, josta uutisoi muun muassa

Myös Lockheedin alihankkijoilla Northrop Grummanilla ja BAE Systemsillä ”on ollut lukuisia laatuongelmia valmistuksessaan”, sanotaan raportissa.

Ongelmien pelätään johtavan jo tilattujen koneiden toimitusten viivästymisiin.

Porissa. F-35 osallistui lentonäytökseen kesäkuussa. Kuva: Kimmo Mäkiselkä

Moottori, joka ei toimi

F-35 on kärsinyt laatuongelmista koko historiansa ajan. Huhtikuussa USA:n senaatin puolustusvalokunnassa käsiteltiin hallituksen tekemiä hankintasopimuksia valvovan Government Accountability Officen (GAO)

Jo käytössä olevien koneiden toimintakykyä mitataan sillä, kuinka suuren osan ajasta ne pystyvät suoriutumaan kaikista niille asetetuista tehtävistä (fully mission capable).

Suomeenkin tilattu F-35A on raportin mukaan ollut täysin toimintakykyinen noin puolet ajasta.

Lyhyeltä kiitoradalta nouseva F-35B:n on käytössä vain 20 prosenttia ajasta. Lentotukialuksilta operoiva F-35C suoriutuu kaikista tehtävistään vain 9,5 prosenttia ajasta.

Toimii, ei toimi. Suurimmat ongelmat ovat olleet moottorin kanssa. Kuva: usaf

”Amerikan ylpeys”

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajalla John Garamendilla oli

”En kerta kaikkiaan siedä tällaista enää. Olen seurannut F-35-ohjelmaa jo vuosikymmenen ja laatuongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan. Olemme ostaneet hävittäjiä 1 700 miljardilla dollarilla. Koneet saattavat lentää hyvin muutaman kuukauden ja sitten alkavat ongelmat”, jyrisi Garemendi.

Suurin murheenkryyni on ollut Pratt & Whitneyn valmistama moottori, joka on kaikissa konetyypeissä.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ei säästellyt sanojaan.

”Olette tehneet moottorin, joka ei toimi. No, se voi toimia hetken ja sitten kun se saa hieman pölyä, se ei enää toimi. Mitä helvettiä!”