Valtiovarainministeri Mika Lintilä pitää edelleen tiukasti kiinni 75 prosentin työllisyystavoitteesta, mutta myös siitä hallitusohjelman kirjauksesta, että menolisäyksistä luovutaan, jos tavoitteeseen ei päästä.

”Nämä ovat ensi elokuun asioita, siihen saakka etsitään erilaisia työllisyystoimia”, Lintilä muistuttaa Kaupaplehden ja Uuden Suomen ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa.

Samalla Lintilä muistuttaa jälleen kerran, että 75 prosentin työllisyys ei ole pelkästään hallituksen tavoite, vaan eduskuntavaalien alla siihen sitoutuivat kaikki puolueet, myös nykyinen oppositio.

Sosiaalidemokraattien ja keskustan mahdollisia riitoja ensi vuoden syksyllä Lintilä ei halua ennakoida.

”Hallituksessa on viisi puoluetta, ja jos tällaisia kiistanaiheita on, hallitusohjelma ratkaisee. Se on edellytys tämän hallituksen toiminnalle. Sieltä voi jokainen käydä tarkistamassa, mitä on kirjattu.”

