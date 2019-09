Suuren valiokunnan kokoomusryhmä vaatii pääministeri Antti Rinteeltä (sd) selvitystä tämän viikkoisesta kokouksesta Pariisissa ja siitä, onko hallituksen kanta brexitin suhteen jotenkin muuttunut.

Rinne vieraili keskiviikkona Pariisissa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin luona. Tilaisuuden jälkeen Rinne tapasi toimittajia ja ilmoitti, että takaraja Britannian kirjallisille ehdotuksille on syyskuun loppu.

”Jos ei silloin, sitten asia on ohi”, Rinne sanoi Pariisissa.

Torstaina Euroopan komission tiedottaja joutui korjaamaan Rinteen lausuntoa. Komissio korosti, ettei takarajaa ole ja että komissiolle virstanpylväs on lokakuun puolivälissä pidettävä Eurooppa-neuvoston huippukokous.

Suuren valiokunnan kokoomusryhmä eli kansanedustajat Ville Kaunisto, Arto Satonen, Sofia Vikman, Anne-Mari Virolainen, Sinuhe Wallinheimo, Pia Kauma ja Ben Zyskowicz ihmettelevät episodia.

”Onko Antti Rinne itsenäisesti päättänyt, että hän voi ottaa brexitin omiin käsiinsä? EU-puheenjohtajamaan pääministerinä hänen pitäisi tietää, että päätökset koskien brexitiä tehdään neuvostossa. EU:n jäseniksi jäävät 27 jäsenvaltiota ovat olleet brexitissä hyvin yhtenäinen ja sitä ei saa missään nimessä vaarantaa”, he sanovat tiedotteessaan.

Eduskunnan suuri valiokunta on käsitellyt lukuisia kertoja Suomen kantoja brexitiä koskien. Kokoomusedustajat muistuttavat Rinnettä Suomen EU-asioiden päätöksenteon vakiintuneesta tavasta, jonka mukaan maan linjat muodostetaan valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistoimintana.

”Rinteen puheenvuorojen perusteella on tullut epäselväksi, onko hallituksen linja brexitin osalta muuttunut. Julkisuudessa on syntynyt kuva, että Rinne on tehnyt jotain uusia linjanvetoja Pariisissa tällä viikolla. Rinteen tulee antaa viivytyksettä eduskunnan suurelle valiokunnalle selvitys tämän viikkoisesta kokouksesta Pariisissa ja siitä, onko hallituksen kanta brexitin suhteen jotenkin muuttunut”, he vaativat.

Kokoomusedustajat huomauttavat, että Suomen pääministeri edustaa Suomea ulkomailla.

”Rinteen harkitsemattomat lausunnot vaikuttavat Suomen uskottavuuteen EU:ssa. On kiusallista Suomelle, että Euroopan komissio joutuu korjaamaan Suomen pääministerin lausuntoja”, he kommentoivat.

Sofia Vikman huomauttaa erikseen Twitterissä, että pääministerillä pitää aina olla suuren valiokunnan mandaatti, kun hän esittää Suomen kantoja.

”Rinne on saatava viipymättä suureen valiokuntaan kuultavaksi. Pääministerillä pitää aina olla suuren valiokunnan mandaatti, kun hän esittää Suomen kantoja. Meidän on saatava valiokunnassa selvitys, onko kyseessä Suomen kanta, EU:n kanta vai pääministerin linjaus ilman mandaattia”, hän sanoo.

Anne-Mari Virolainen puolestaan sanoo Rinteen lausunnon tulleen ”puun takaa”.

”Brexit on hämmentänyt liian kauan. Onneksi EU on ollut yhtenäinen kaiken aikaa. PMI Rinteen vaatimukset UK:n kirjallisista ehdotuksista tuli puun takaa. Eduskunta ei ole niitä edellyttänyt, eikä EU. ⁦Suuren valiokunnan jäsenenä kuulen mieluusti taustat.”

Seuraava brexitin kannalta merkittävä kokous on Eurooppa-neuvoston huippukokous lokakuussa.