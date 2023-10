Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus on mahdollistamassa määräaikaiset työsopimukset lainsäädännöllä vuodeksi ilman erityistä perustetta ja aikoo samaan aikaan tehostaa raskaus- ja perhevapaaseen perustuvan syrjinnän ehkäisemistä. Ay-juristin mukaan molemmat toimet eivät voi toteutua.

STTK:n työlainsäädäntöön erikoistunut juristi Katariina Sahlberg sanoo, että Petteri Orpon (kok) hallitus käytännössä heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla helpottamalla määräaikaisten työsuhteiden solmimista.

”Kyllä sanoisin ihan suoranaisesti niin. Tässä voi sanoa, että seuraus on ihan selkeä. Kyseessä on ehdoton huononnus tasa-arvon kannalta”, hän toteaa Uudelle Suomelle.

Sahlbergin mukaan aikeet helpottaa määräaikaisuuksia vesittävät käytännössä hallituksen suunnitelmat tehostaa raskaus- ja perhevapaaseen perustuvan syrjinnän ehkäisemistä.

Molemmat toimet on kirjattu hallitusohjelmaan, jonka mukaan määräaikaiset työsopimukset mahdollistetaan lainsäädännöllä vuodeksi ilman erityistä perustetta. Nykyisin määräaikaiselle työsuhteelle on aina esitettävä perusteltu syy, kuten sijaisuus tai projekti. Samaan aikaan hallitusohjelmaan on kirjattu, että erityisesti raskaus- ja perhevapaaseen perustuvan syrjinnän ehkäisyyn kohdistetaan tehokkaampia keinoja.

