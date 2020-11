Euroopan unionin rooli turvallisuusyhteisönä korostui vahvasti, kun eduskunta keskusteli keskiviikkona ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

Useassa ryhmäpuheenvuorossa tuotiin esiin se, että EU on Suomelle tärkein turvallisuuspoliittinen yhteisö, ja yhteistä EU:n turvallisuuspolitiikkaa on edistettävä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pitkään puhunut EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden vahvistamisesta.

Asia nousi esiin eduskunnassa myös useassa kansanedustajan puheenvuorossa. Ben Zyskowicz (kok) sanoi, että vaikka Donald Trump hävisi Yhdysvaltain presidentinvaalit, ”hänen kannatuksensa ja USA:n demokraattinen kehitys viittaavat siihen, että tulevaisuudessa USA:n mielenkiinto on entistä vähemmän Euroopassa.”

”Tämä korostaa EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä ja vahvistamista. Salin vasemmalla laidalla joskus varoitetaan EU:n militarisoimisesta. Minä kannatan EU:n militarisoimista, jos sillä tarkoitetaan sitä, että Euroopan unioni kantaa lisääntyvää vastuuta omasta turvallisuudestaan, ja nyt tarkoitan nimenomaan perinteistä turvallisuutta”, Zyskowicz sanoi.

Sdp:n Hussein al-Taee patisti työskentelemään EU:n puolustuksen eteen.

”Olen havainnut aina, että kun Lähi-idässä tai Afrikassa leimahtaa konflikti, ensisijaiset kärsijät ovat ne paikalliset ihmiset ja toissijaiset kärsijät hyvin nopeasti eurooppalaiset. Tässä kohtaa Suomen täytyy olla vahvistamassa EU:n sisäistä puolustusta. Meillä on 27 maata, 27 armeijaa, ja ihmettelen, miten me emme ole kytköksissä tähän turvallisuusyhteistyöhön vielä voimakkaammin ja sitä kasvattaen. Nyt on taas neljä vuotta aikaa, kun Yhdysvalloissa on uusi hallinto, ajaa tätä sisään ja eteenpäin, jotta emme olisi muiden varassa tulevaisuudessa”, al-Taee sanoi.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi, että Euroopan itsenäisellä puolustuskyvyllä on suuri merkitys myös Suomen turvallisuusympäristölle.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli asiasta samaa mieltä.

”Olen edustajien kanssa täysin samaa mieltä siitä, että Euroopan pitäisi vastata enemmän yhdessä omasta puolustuksestaan ja kehittää sitä Euroopan unionin puitteissa”, hän sanoi.

Myös Naton rooli nousi esiin keskustelussa. Halla-aho toi esiin, että Trumpin kaudella on nähty ryhdistäytymistä, kun Trump on suorasanaisesti muistuttanut Nato-maita niiden taloudellisista velvoitteista.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä toi esiin sen, että vaikka Suomessa on laajaa halua tiivistää turvallisuusyhteistyötä Euroopan unionin jäsenmaiden kesken, ei samaa kiinnostusta ole eurooppalaisissa Nato-maissa.

”Kun tästä EU:n puolustusulottuvuudesta puhutaan, suosittelen tästä suuresti ääntä pitäviä edustajia keskustelemaan myös muiden EU-maiden kanssa tästä EU:n yhteisestä puolustuksesta. Siellä kun käy keskustelemassa näiden maiden edustajien kanssa, niin vastaus on sellainen kohtelias: ’Onhan se tietysti mielenkiintoista, mutta kun me olemme jo Naton jäseniä.’ Eli ei ole näiden maiden intresseissä kasvattaa mitään päällekkäistä EU:n puolustusulottuvuutta, kun ne maat ovat jo hoitaneet oman puolustuspolitiikkansa sitä kautta, että ovat Naton jäseniä. Natolla on se sotilaallinen kyky. Suomi olisi aikanaan voinut Natoon liittyä, mutta Suomi ei sitä tehnyt jostakin syystä — niitä syitä voi olla monia — mutta nyt niitä seurauksia kannetaan”, Mäkelä sanoi.

LUE MYÖS: