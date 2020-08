Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki kertoo olevansa huolissaan Suomen velkaantumisesta koronakriisin aikana, kun rahaa saa maailmalta edullisin ehdoin lähes rajatta.

”Se johtaa ikävä kyllä siihen, että politiikka voi olla hetkellisesti varsin holtitontakin ilman, että siihen tulee mitään ulkoisia rajoitteita”, hän sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Lue Elina Lepomäen laaja haastattelu:

Lepomäkeä häiritsee se, että Italiasta puhutaan heikkona talouden hoitajana, vaikka Suomi on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana velkaantunut suhteellisesti nopeammin kuin se.

”Italian ongelma on se, että se tuli euroon jättimäisellä velkataakalla, joka olisi pitänyt järjestellä ennen kuin Italia pääsee euroon. Viimeistään nyt se pitäisi uudelleen järjestellä.”

Hän perää Euroopan alueelle ylipäätään ”kattavaa velkajärjestelyä”, jonka turvin olisi mahdollista alkaa noudattaa jälleen ”no bail out” -periaatetta.

Lepomäki muistuttaa, että esimerkiksi Suomi on keskuspankkijärjestelmän kautta lainannut muille euromaille kymmeniä miljardeja euroja.

”Haluan huomauttaa, että perustuslakivaliokunta ei ole ikinä myöskään arvioinut Euroopan keskuspankin toimia. Jos katsotaan Euroopan keskuspankin tasetta, joka vastaa yli 60 prosenttia euroalueen BKT:sta ja jossa Suomella on yli 60 miljardia saatavia pelkästään maksujärjestelmän kautta, niin se on velkaa, joka on annettu ilman, että eduskunnassa on käyty edes keskustelua.”

Lepomäen videohaastattelu: