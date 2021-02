Suojelupoliisin eli Supon päällikkö Antti Pelttari varoittaa Venäjän ja Kiinan saattavan yrittää Suomen kriittisen infrastruktuurin saamista kontrolliinsa.

”Suomessakin on havaittu tiettyjen autoritaaristen valtioiden pyrkimyksiä päästä kiinni kriittiseen infrastruktuuriin esimerkiksi paikallistason kautta”, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Kriittisellä infrastruktuurilla Pelttari tarkoittaa esimerkiksi tietoliikenneverkkoja, energiaverkkoja, vedenjakelua, maanteitä, lentokenttiä ja satamia.

Pelttarin mukaan on tärkeää, että uudella lainsäädännöllä voidaan tarvittaessa puuttua venäläisten Suomessa tekemiin maakauppoihin. Lisäksi hän nosti esiin Kiinan muodostaman turvallisuusuhan.

”Vaikkapa Kiina on ilmaissut avoimesti halunsa tulla johtavaksi suurvallaksi, ja silloin suurvallalla on globaalit intressit ja intressejä silloin myös Suomessa. Tällaisessa valtiossa täytyy ottaa huomioon se, että siellä valtion ja yksityisen yrityselämän eroa ei usein ole, vaan valtio pystyy vaikuttamaan myös yritysten toimintaan varsin suoraan. Tämä on muutos aikaisempaan verrattuna ja täytyy mielestäni ottaa huomioon, kun tehdään tärkeitä päätöksiä vaikkapa esimerkiksi 5G-verkon toimittajista.”

Pelttari maalaili Ykkösaamussa kauhukuvaa, jossa esimerkiksi Suomen leikkaussalit tai energiaverkot voitaisiin lamauttaa.

”Nyt puhumme siitä, että 5G:ssä avaamme etuoven, koska laitetoimittajalla täytyy olla pääsy päivitysten ja muiden kautta koko siihen (energia)verkkoon. Tämä sen riskin muodostaa. Verkkoa kontrolloiva taho pystyy lamauttamaan koko älyliikenteen, lamauttamaan vaikka leikkaussalien toiminnan, sähköverkon toiminnan, kaiken - tavallaan koko yhteiskunnan”, hän sanoi.

