”Tulos on karmaiseva”

Kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin eduskuntaryhmät ovat jättäneet yhteisen välikysymyksen hallituksen EU-komission esittämästä ennallistamisasetuksesta.

Oppositioryhmien mielestä hallitus on -laiminlyönyt EU-vaikuttamisen ja vaarantanut Suomen kansallisen edun toteutumisen. Ryhmien mukaan hallitus ei ylipäätään ole tällä vaalikaudella onnistunut yhtenäisessä EU-vaikuttamisessa ja Suomen kansallisen edun puolustamisessa EU-päätöksenteossa. Tästä ennallistamisasetus on räikein esimerkki, ryhmät katsovat.

Oppositio kysyy muun muassa, miksi hallitus ei vastustanut sitä, että jäsenmaiden kansalliseen päätösvaltaan kuuluvaan metsäpolitiikkaan laaditaan näin yksityiskohtaisia velvoitteita määräävää EU-lainsäädäntöä ja miksi Suomi ei ottanut Ruotsin tavoin heti alkuun kielteistä kantaa EU-komission esitykseen ennallistamisasetuksesta.

Hallitus ei ryhmien mielestä ole kyennyt muodostamaan asetuksesta selkeää ja yhtenäistä linjaa. Eduskunnassa tähän mennessä hallituksen rivit ovat revenneet ympäristövaliokunnassa ja talousvaliokunnassa, jotka ovat asettuneet lausunnoissaan valtioneuvoston kantaa kriittisemmälle linjalle. Valiokuntien mukaan valtioneuvoston kannasta poiketen Suomen tulee vastustaa asetusta ehdotetussa muodossaan.

”Suomen olisi Ruotsin lailla pitänyt vastustaa asetusta alusta alkaen”

Valtioneuvosto on lausunut kannassaan, että komission ehdotus sellaisenaan aiheuttaisi Suomelle erittäin mittavina pidettäviä valtiontaloudellisia kustannuksia, ja pitänyt välttämättömänä, että ehdotuksen valtiontaloudellisia kustannusvaikutuksia pyritään alentamaan merkittävästi. Hallitus on pitänyt keskeisenä, että lisätään jäsenvaltioiden liikkumavaraa.

“Kokoomuksen mielestä metsäpolitiikka on pidettävä jatkossakin jäsenmaiden käsissä. Ennallistamisasetus on niin räikeällä tavalla epäsuotuisa Suomelle, ettei pitäisi olla mitään epäselvää siinä, että Suomen olisi Ruotsin lailla pitänyt vastustaa asetusta alusta alkaen. Pääministeri on epäonnistunut Suomen EU-politiikan johtamisessa kansallisesti merkittävässä asiassa, eikä linja nauti enää luottamusta hallituspuolueiden kansanedustajissakaan”, välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo huomauttaa, että asetuksen toimeenpanon kustannukset Suomelle ovat asukaslukuun ja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna korkeammat kuin yhdellekään toiselle jäsenmaalle.

Kokoomus on ihmetellyt, miksi Suomi ei käyttänyt samaa mahdollisuutta kuin Ruotsi, joka jätti asetusehdotuksesta niin sanotun toissijaisuushuomautuksen. Kansallisilla parlamenteilla on tietty määräaika esittää komissiolle huomautus, jos komission lainsäädäntöaloite on jäsenmaan mielestä vastoin toissijaisuusperiaatetta, joka turvaa jäsenvaltioiden mahdollisuudet tehdä päätöksiä.

“Hallitus on laiminlyönyt Suomen kansallisen edun puolustamisen EU-pöydissä. Kokoomus haluaa varmistaa, että suomalaisia metsiä voidaan jatkossakin hyödyntää kestävästi ja vastuullisesti. Brysselistä suomalaiseen metsään ylhäältä alaspäin tapahtuva sääntely ei ole tähän paras keino. Ennallistamisasetus puuttuu kohtuuttomasti Suomen kansalliseen metsäpolitiikkaan”, Orpo sanoo.

”Tulos on karmaiseva”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra näkee, että Euroopan unioni uhkaa Suomen metsiä.

”Erilaisia metsänomistajiin, metsätalouteen ja metsäteollisuuteen kohdistuvia vaatimuksia synnytetään Brysselissä yhä suuremmalla raivolla. Kun tämä yhdistetään Suomeen, joka on ensinnäkin aivan omassa sarjassaan ilmastopolitiikan yltiöpäisyydessä ja itsensä nilkoille potkimisessa ja toisekseen surkea ajamaan ja puolustamaan omia kansallisia etujaan EU:ssa, tulos on karmaiseva”, Purra sanoo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah katsoo, että keskenään riitaisa hallitus ei ole saanut muodostettua kantoja ajoissa, jolloin on menetetty ennakkovaikuttamisen mahdollisuus.

”Brysseliin viestitään koko ajan vähintään kahta erilaista linjaa. Hallitus on näin kompastunut omiin jalkoihinsa EU-vaikuttamisessa”, Essayah sanoo.

Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo arvioi, että Suomen EU-politiikka on epäonnistunut.

”Meille tulee liian usein ja liian yllättäen merkittäviä EU-päätöksiä, joihin reagoidaan liian myöhään. Tämäkin keskustelu olisi pitänyt käydä jo vuosi sitten. Näin löysällä ja hajanaisella puheella Suomella ei ole mitään vaikutusvaltaa EU:ssa, vaikka nyt puhutaan Suomen kannalta täysin keskeisistä asioista. Ja tästä hallitus on itse vastuussa”, Harkimo huomauttaa.

Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa 15 päivän kuluessa. Saatuaan vastauksen välikysymykseen eduskunta käy asiasta keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta.

