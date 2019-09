Keskustan viikonloppuna valittu uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni piti torstaina linjapuheen, joka keskittyi lapsiperheisiin ja aluepolitiikkaan. Kulmuni tiivisti lyhyesti myös halunsa ratkaista ilmastonmuutoksen sekä kuvasi keskustan maahanmuuttolinjaa.

Nimitys ”kova aluepoliitikko” kunnia-asia

”Keskusta haluaa poistaa lapsiperheköyhyyden Suomesta. Hallitusohjelmassa on sovittu, että pienituloisimpien ja monilapsisten perheiden toimeentuloa ja palveluja parannetaan. Haluamme perheille arjen apua, nopeasti. Kun perhevapaat uudistetaan, on uudistuksen oltava perheille parannus. Ei leikkaus”, Kulmuni sanoi.

”Minua on sanottu kovaksi aluepolitiikoksi. Otan tämän nimityksen kunnia-asiana”, Kulmuni sanoi.

”Yhdenvertaisten perusteiden täytyy toteutua jokaiselle: lasten täytyy päästä terveelliseen kouluun, ikäihmisten saada hoivaa ja väylien oltava kunnossa. Tämä koskee niin maaseutua kuin kaupunkia, koko maata.”

Kulmunin mukaan hallituksen on nopeasti saatava aikaan ratkaisuja huutavaan osaajapulaan eli siihen, että työnantajat ja työntekijät löytävät toisensa.

”Paitsi koulutustarjontaa myös aloituspaikkoja täytyy pystyä lisäämään kauttaaltaan tämän maan.”

Kulmunin mukaan hyvä pohja on, että yrittäjien ja yrittämisen verotus ei kiristy on hyvä pohja ja työpaikoilla tapahtuvassa sopimisessa on päästävä eteenpäin.

”Keskusta on valmis kääntämään joka ikisen kiven sen puolesta, että tavoite 60 000 työllisyyden lisäämisestä vaalikauden aikana toteutuu. Samaa edellytämme myös muilta. Ensimmäisiä työllistäviä ratkaisuja on tultava ulos jo ensi viikon budjettiriihestä”, Kulmuni vaati.

”Järkevästä taloudenpidosta huolehtiminen on keskustan tärkein tehtävä tässä hallituksessa”, hän linjasi.

”Kotouttamisessa myös epäonnistuttu”

Kulmuni tiivisti keskustan maahanmuuttopolitiikan näin:

”Ihmisiä on koetettu jakaa ehkä ilmaston myös maahanmuuton kautta. Kannustan ihmisiä puhumaan maahanmuutosta. Hädänalaisia ihmisiä autetaan. Työntekijöitäkin me tarvitsemme. Mutta sitten, turvapaikkajärjestelmäämme ei saa väärinkäyttää. Jos ei ole oikeutta maassaoloon, ole hyvä ja poistu. Tämä on keskustan linja.”

Kulmunin mukaan on rehellisesti todettava, että kotouttamispolitiikassa Suomessa on myös epäonnistuttu.

Kulmunin mukaan kotouttamispolitiikkaa on uudistettava. Suomeen jääviltä on oikeus edellyttää tehokkaampaa koulutukseen osallistumista, työntekoa ja kielen oppimista, hän toteaa. Tämä on Kulmunin mukaan tärkeää myös työllisyyden kannalta.

Kulmuni kommentoi vielä median edessä ”ole hyvä ja poistu” -linjaansa.

”Maassaolo perustuu lailliseen lupaan. Hätää kärsiviä autetaan, mutta turvapaikkajärjestelmää ei saa väärinkäyttää. Jos ei sen turvapaikkaprosessin jälkeen saa virallista lupaa maassaoloon, silloin se tarkoittaa että maasta on poistuttava”, Kulmuni sanoi.